Los signos zodiacales más vanidosos que no pueden dejar de verse al espejo

La vanidad tiene dos grandes significados. Por un lado, puede tratarse del orgullo excesivo sobre las habilidades propias que llega a convertirse en arrogancia. Por otro lado, esta palabra hace referencia a la belleza y el cuidado meticuloso para siempre verse bien.

En esta ocasión hablaremos de aquellos signos que no pueden dejar de verse al espejo mientras comprueban que se ven absolutamente deslumbrantes. Estas personas aman lucir impecables y que los demás puedan percibir lo mejor de ellas a través de su apariencia. Puede que estos signos sean percibidos como presumidos, pues no dejarán pasar ocasión para resaltar su buen aspecto.

Para saber cuáles son esos signos zodiacales, consultamos a la astróloga Sophia Pérez, conocida en redes sociales como @esophterica. De acuerdo con la experta en astrología, este listado lo encabezan cinco signos que priorizan su aspecto exterior.

Tauro

Los piropos, los elogios y las alabanzas son fuente de dicha para las personas nacidas bajo este signo. Si bien los Tauro se caracterizan por ser muy centrados y decididos, la vanidad es uno de sus puntos débiles.

Les encanta que los demás hablen bien de ellos y que reconozcan en público sus cualidades físicas. De hecho, puede que muchos lleguen a manipularlos a través de la adulación. Los Tauro siempre se asegurarán de verse muy bien y transmitir seguridad por medio de su impecable y aspecto a la moda.

Leo

No debe sorprender que los leones sean de los signos zodiacales más vanidosos. Por naturaleza les encanta ser el centro de atención y no solo por sus logros si no por su apariencia. Pasan bastante tiempo frente al espejo asegurándose de que no hay un solo defecto en su peinado y ‘outfit’.

Aman que los demás les digan que se ven atractivos y con mucho porte. Así sea solo para sacar a pasear a su mascota, los Leo lucirán sus mejores galas y esperan robarse una que otra mirada. Apreciarán recibir halagos por su aspecto.

Virgo

Aunque son personas muy calculadoras, los Virgo no escapan a la vanidad. Su perfeccionismo los lleva también a controlar el más mínimo detalle de su aspecto físico. No les gusta que los demás noten errores o que se vuelvan blanco de chismes por su apariencia.

Al ser estrictos consigo mismos y con los demás, planearán su forma de vestir y comprobarán que en efecto se ven radiantes. Esperan que los demás noten su esfuerzo y agradecen los elogios.

Libra

El equilibrio de los Libra parece ser una de las razones por las que estas personas son tan vanidosas. El hecho de que alguien señale un defecto en un atuendo de los Libra, significa que no están en equilibrio y deben buscar el balance.

Les fascina verse bien y ser referente de buen gusto. Por otro lado, los Libra usualmente buscan la aprobación de los demás, pues les importa bastante lo que los demás piensen de ellos. Es por esto que buscarán atención por medio de su apariencia física.

Acuario

Los Acurio aman sentirse bien por fuera y por dentro. Así que, si bien trabajan en su interior constantemente, su exterior también es una prioridad. Buscarán que su físico sea reflejo de su mundo interno.

Además, muchas veces se toman como una competencia el querer verse mejor que los demás. Así que sabrán de tendencias y nuevos estilos para renovarse y romper esquemas. Los elogios no están demás, pero ellos ya saben que se ven increíbles.