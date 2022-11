Los tres signos más rencorosos del zodiaco: descubre si haces parte de la lista

Hay personas a las que les cuesta olvidar y perdonar cuando les hacen daño. Con el tiempo, puede que guarden sentimientos negativos y convertirse en individuos resentidos y rencorosos.

Te puede interesar: Estos son los 4 signos zodiacales más distraídos

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Esto puede provocar que traten a mal a quien los hirió o que definitivamente corten cualquier tipo de contacto para evitar tenerlos en su vida.

Signos zodiacales más rencorosos

Lo cierto es que existen signos zodiacales más propensos a caer en el resentimiento y no perdonar nada ni a nadie que les haga daño o atente contra ellos.

En el carácter de estos signos influye el orgullo, la impulsividad, el rencor, o incluso, simplemente la imprudencia. Descubre cuales son.

De acuerdo con la web de astrología Horóscopo Negro, el rencor duele y mucho, no sólo al que lo recibe, también el que invierte tiempo en dañar se la pasa mal.

Una pelea con alguno de ellos, no es bueno. Foto: Pexels

1.- Tauro

A un Tauro no le ves la cara ni en broma, aunque parece que siempre está en su mundo presta atención a cada detalle y es capaz de recordar la fecha exacta en la que le hiciste daño. “No deja pasar las decepciones fácilmente y es de los que le da mil vueltas a una misma cosa. Su memoria es necia, pero muy lista, si te dice que ya sabe la verdad, por favor no intentes disfrazar nada, porque el resultado será peor. Si alguien lo engaña no lo quiere en su vida, no está para lidiar con personas que no tienen la suficiente madurez emocional para mantener una relación afectiva”, destaca.

2.- Virgo

Lo que quisiera Virgo es ponerle una pausa a tu memoria, aunque sea de vez en cuando, porque cuando toma la iniciativa no hay nada que la detenga.

“Una parte de ti trabaja en dejar ir, pero al mismo tiempo te preocupas por el pasado, presente y futuro. La cosa se pone peor cuando alguien te hace daño, porque no toleras que te critiquen sin razones y mucho menos que llenen de falsedades tu reputación. Definitivamente, no te vas a quedar callado y serás lo más directo que se pueda, si eso les duele a los demás es su problema. Tú no vas a cambiar sólo porque no están acostumbrados a lidiar con la verdad”.

3.- Escorpio

Lo que tienes a tu favor es tu lado observador, Escorpio, eres muy listo para atar cabos y rara vez te equivocas. “Si alguien quiere engañarte va a tener que tomarse su objetivo con mucha seriedad y ser minucioso, porque a ti no se te va ninguna.

Tu memoria honra la perfección y si a eso le agregamos tu lado emocional es muy claro que el rencor te visita muy seguido. Eres de las pocas personas que puede revivir el dolor, no por gusto, porque quieres recordar y encontrar la lección verdadera. Cuando hablas lo haces desde el corazón, pero también tu parte cruel toma protagonismo en el asunto, depende de cómo se porte la persona contigo para que conozca lo mejor o lo peor de ti. Eso de dejar ir y hacer como que nada pasó, no encaja con tus pensamientos. Tampoco te vas a desgastar en hacerle daño al otro, pero lo que sí tienes claro es que no quieres que sigan siendo parte de tu vida”, señala la web.