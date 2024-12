¿Cómo le irá a Colombia en 2025? Responde el astrólogo Mauricio Puerta

Mauricio Puerta es reconocido por su conocimiento en astrología y arqueología, pero otra característica que vale la pena resaltar es su don para narrar. Domina tanto el arte de las palabras que ya sabe lo que va a responder incluso antes que uno le formule la pregunta.

Como si fuera una inteligencia artificial incrustada en un hombre, Puerta maquina en microsegundos lo que va a decir. Es evidente que tiene el 2025 entre ceja y ceja, lo viene estudiando en su oficina-apartamento y sabe lo que llegan a preguntarle periodistas, interesados en la carta astral y amigos: sobre política, salud, dinero y amor el próximo año.

El epílogo de 2024 y todo 2025 tiene una particularidad: el ingreso de Plutón a Acuario. En sus redes sociales el astrólogo ha explicado las implicaciones de este movimiento astrológico que definirá los próximos veinte años. Para el caso de Colombia, ¿qué se avecina? Es inevitable preguntarle por el presidente Gustavo Petro, sus rivales y por los conflictos que azotan al mundo.

Mauricio Puerta recibió a Cromos en su apartamento ubicado en el norte de Bogotá. Fotografía por: Leonardo Sánchez

Pregunta: El 19 de noviembre del 2024 entró Plutón a Acuario. ¿Puede explicar a los lectores qué significa lo anterior?

Respuesta: Plutón rige todo aquello que tenga que ver con las transformaciones personales, los grandes cataclismos y hasta con el terrorismo. Plutón, que rige los volcanes y la ecología, acaba de entrar a Acuario y este signo en la astrología es el número 11, es el mandamiento número 11 o de la humanidad. Si Plutón entra ahora a Acuario, viene un cambio de valores fundamental en la humanidad, cambio que no ha existido desde finales del siglo XVIII, que fue la última vez que Plutón estuvo en Acuario.

¿Qué es Plutón para la humanidad?

En la mitología griega o grecorromana Plutón es el señor de Hades, de ahí que el cristianismo lo toma como el cuarto jinete del apocalipsis, el único que lleva nombre de mitología. Hades es el Señor de la Muerte y Plutón rige al signo Escorpión, el que trae la muerte, ¿qué significa esto? Que encarna las fuerzas ocultas de la naturaleza, ya que en su biografía mitológica es la fuerza oculta de la naturaleza que sale del fondo como la lava de un volcán, como el feto que rompe fuente, es decir, que lo que hay oculto sale a la luz.

Plutón en cada signo ha hecho lo suyo, pero ahora viene a Acuario, que rige a las comunidades y todo lo que tenga que ver con la tecnología, de modo que a partir del año 2024 están comenzando a nacer las personas que han de tener a Plutón regente de las grandes transformaciones personales, los volcanes y el inframundo en el signo de Acuario, que es el representante de los huracanes. Esto significa que trae una energía que se libera y una comunidad que se independiza y, además, Plutón va a estar en Acuario hasta 2044, es decir, 20 años.

¿Se vienen dos décadas de cambios profundos y positivos?

Como aquí el héroe es la comunidad, está naciendo una generación que cada vez le va a interesar menos el pasado, porque los celulares no los dejan pensar y la tecnología es el presente perfecto. Entonces es una generación que ha presenciar grandes transformaciones en la humanidad, preparándose para la entrada de la Era de Acuario, que es cada 2.165 años.

Para los que conocemos poco de la astrología, leemos al nombre Hades y no nos imaginamos un presente y un futuro poco halagadores, pero oyéndolo parece que sí, hay que tener optimismo.

Estamos frente a dos corrientes: la plutoniana, que nos va a llevar más al inframundo con guerras, devastaciones, y la otra corriente tiene que ver con cooperar más, con la humanidad puesta al servicio de sí misma por medio de los trabajos sociales y la tecnología.

¿Qué pasó la última vez que Plutón estuvo en Acuario?

Fue hacia finales de la década de 1770, es decir, estamos hablando de la independencia y la libertad de Estados Unidos y de ahí en adelante, como fichas de dominó, las demás de América. En la nueva era de Acuario las comunidades se agruparán, porque si no nos ha unido el amor o la conciencia o la inteligencia que han traído los grandes avatares Gautama el Buda, Jesús el Cristo y Krishna, pues sencillamente nos va a unir el dolor, así de sencillo.

Entonces, si Plutón rige las transformaciones y Acuario las revoluciones, se me ocurre pensar que quizás la forma de gobernar y de repartir la riqueza estarán en una verdadera crisis. ¿Es así?

Si la humanidad no se adueña responsablemente de las riquezas para repartirla sin dañar el medio ambiente, aparecerá con más ahínco la fuerza oculta la naturaleza, representada en las consecuencias del cambio climático. Esto nos llevará a que nos tiremos por completo el carrito que nos dieron, ese carrito es el planeta Tierra.

Si la última vez que Plutón entró a Acuario hubo independencia en el continente americano, ¿qué clase de nueva independencia podemos estar viviendo en los próximos años?

Las huelgas cada vez tendrán más fuerza, estas obviamente tumbarán a los dictadores, las realezas están llegando a su fin, Trump puede construir los muros que quiera, pero no habrá poder que detenga la migración. La era de Acuario va a ser en América.

¿A qué signos les irá bien en 2025?

Ahora estamos en el año de los Géminis, ¿quiénes son Géminis? Sergio Fajardo y Vicky Dávila, por ejemplo. A nivel internacional, también son Géminis Donald Trump y Yamandú Orsi, presidente electo de Uruguay.

Si va a ser una era de fraternidad, de reformas, ¿cuándo dejarán de elegir aquí en Colombia políticos que lo que menos tienen es empatía?

Hay que encontrar gente que nos ayude a hacer agrupaciones como un arca. El arca es precisamente para eso, para que una humanidad quede atrás y llegue otra con el conocimiento. El arca tenía tres pisos: está el físico, el intelectual y el emocional. Si logramos alinear esos tres niveles de nosotros nos volvemos seres humanos, que es a lo que estamos destinados. Aún no somos seres humanos, el hecho de que usted tenga cuerpo de humano, no significa que su interior habite un comportamiento de humano. Yo puedo tener un Lamborghini plateado convertible espectacular, pero si voy borracho, pues tengo un cuerpo humano, pero no un actuar humano y eso es a lo que nos invoca ahora Plutón con la gran cantidad de muertes que va a haber.

¿Cómo le va a ir al presidente Gustavo Petro el otro año?

Hay dos signos a los que el año entrante no les va a ir bien en cuestiones políticas. Saturno rige la política y a partir de mayo del año entrante Saturno ingresa a Aries por primera vez en 30 años. Si a Petro lo subió Júpiter a la presidencia, Saturno lo va a juzgar, le va a decir “Venga, ¿qué ha hecho bien?”. Todos los políticos que son Aries deberían pensar qué fue lo que hicieron en los dos años que ya llevan de Gobierno. Porque Saturno les entra y sin anestesia.

¿Habla de una destitución?

El sitio donde menos le gusta estar a Saturno es Aries, la posible conmoción interior del presidente viene en mayo, sea dentro de él mismo o en el gobierno. Además, Saturno estará en Aries hasta julio de 2028.

¿Qué le aconsejaría al presidente?

Le sugiero construir coaliciones políticas sólidas dialogando con los distintos sectores, pero no en plan de guerra; y a todos los políticos les digo que recuerden que para tocar bien el violín se necesita de las dos manos, la izquierda lo agarra y la derecha lo hace sonar con el arco; que si no han estado actuando como legalmente se esperaba, el ciclo de Saturno y la fuerza de la naturaleza se las va a cobrar. Aries es el líder y puede dirigir a la comunidad contra las leyes universales del país o de lo que sea, pero por Saturno Aries está caído. Yo desde ahora empezaría a revisar qué es lo que puedo enderezar porque va a haber un punto de inflexión.

¿Y a Carlos Fernando Galán cómo le irá en su segundo año en la alcaldía de Bogotá?

Bogotá también es Leo, como Colombia, pero tiene otro ascendente: Libra. Entonces fíjate por qué tenía que quedar este año galán de alcalde: Bogotá nació con Júpiter en Géminis y Galán es otro Géminis ¿Ves? Júpiter va a entrar a la casa 10 de los gobernantes, o sea, Bogotá está en un proceso de avanzar. Ojalá el alcalde lo supiera, como lo supo su papá cuando me consultaba.

Júpiter estuvo en Aries en la última elección presidencial. ¿En dónde estará en 2026, año en que serán las próximas?

En 2026 Júpiter va a estar en cáncer y solo se me viene a la memoria entre los políticos, Gustavo Bolívar. Pero Álvaro Uribe también es cáncer, podemos volver al que diga Uribe y ahí entonces viene la pelea en el Centro Democrático entre María Fernanda Cabal (Leo), Paloma Valencia (Capricornio) y Miguel Uribe (Acuario). ¿Quién tendrá la ventaja? Habría que hacer la carta de cada uno.

¿Y Vargas Lleras?

Tengo que leer primero su carta astral. El dilema con Vargas Lleras es que el don de gente no le ayuda, aunque realmente quien mejor tiene carta astral para ser presidente es él. Y enfatizo: para ser presidente, no dije que para ser el mejor presidente. Así le ocurrió en el 2022 a Gustavo Petro.

A nivel internacional es inevitable hablar de Vladimir Putin y la guerra de Ucrania.

Putin es Libra, que también era el signo de Gandhi. Este es el signo de la paz, la armonía y la tranquilidad. En el caso del ruso, su ascendente Escorpión trae el veneno y, siendo así, Marte le va a entrar también a la casa 10, encima de Plutón y de la luna negra, o sea que la guerra se acentúa mucho más. Pero ojo, Putin es Libra, Zelenski es Acuario y Trump es Géminis, como son los tres signos de aire, entre ellos deben saber cómo llegar a un acuerdo, ojalá lo hicieran antes de junio de 2025, pues Plutón en Acuario va a llevar más a la unidad que se necesita para que haya transformaciones y fraternidad. Pero los egos nos dominan a todos.

¿Y el caso de Israel destruyendo a Gaza?

Ahí hay algo interesante: Israel es Tauro, fue fundado el 14 de mayo de 1948, es decir, que por signo Israel representa a los banqueros y los economistas del mundo entero. Gaza, por su parte, es Escorpión -su signo opuesto- y se le tiene que atravesar algo que tenga que ver con el amor al prójimo. Si no se hace un proceso de paz, el año entrante se va a recrudecer y Netanyahu y Putin tienen un desgaste que los va a obligar a radicalizarse o a pensar mejor las cosas.

Es inevitable preguntarle por el porvenir de Venezuela. ¿Nicolás Madura seguirá atornillado al poder?

Te lo voy a poner en estos términos: a Maduro de ahí no lo van a sacar por votación ¿Por qué? Venezuela es cáncer ascendente Escorpión y las elecciones fueron el 28 de julio de 2024. ¿Dónde andaba Júpiter en ese momento? En Géminis y como en Venezuela Vladimir Padrino también es de este signo y Maduro es Sagitario, su signo complemento, él es una especie de títere entre Padrino y Cabello y, como estamos en el año de Géminis (no de Aries ni de Sagitario), de Padrino depende si va a ser su año poniendo los fusiles para un lado o para el otro. ¡Pero ojo! Diosdado Cabello es Aries y si Saturno entra en su signo, es a quien peor le irá.