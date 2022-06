Red flags o banderas rojas de Leo: ¿Las ves en ti o en otros? Foto: Pixabay

Es importante que reconozcas que según cada signo zodiacal, existen banderas rojas o las llamadas red flags que te invitan a detenerte y a pensar dos veces si una persona es indicada para ti.

¿Qué son las banderas rojas o red flags?

Las banderas rojas o red flags son esa lista de comportamientos inaceptables o actitudes que, si se vuelven un patrón o aumentan en el tiempo se pueden volver un llamado a detenernos y reconsiderar la relación. Se trata de actitudes que no son agradables, ya se trate de amistad o de una relación romántica o de pareja. Estos son indicios se deben tomar en cuenta en una cita, por ejemplo.

Aunque no sea determinante, estas banderas rojas pueden ser importantes antes de seguir, como un punto a observar, y también, si eres del signo Leo, para revisar en ti mismo. Si estás consciente puede salvarte de pasar un mal rato.

Estas alertas quizás solo hagan parte de los defectos naturales de una persona, o pueden ser verdaderas alertas que te están pidiendo que pongas mucha atención antes de involucrarte seriamente. Esto, sin embargo, solo lo sabrás tú, pero en el entretanto, acá te damos algunas pistas.

Las banderas rojas de Leo

Aunque tienen un gran corazón, porque después de todo son los leones del zodíaco, también son muy vanidosos y tienen un ego importante. Si sales con uno, con seguridad te costará olvidarlo pues su paso nunca es inadvertido. Es un signo egocéntrico y también algo posesivo. Pueden sentir muchos celos por vanidad, se pueden enojar si no haces lo que ellos quieren, si te ven hablando con otra persona en una fiesta, o si llamas la atención de alguien más aunque no sea tu culpa. Quieren que tu atención esté solo centrada en ellos, y podrían manipularte para tener todo el control. Son impacientes, y eso puede ser agotador a diario. Si quieres darle toda tu atención a una sola persona, esto es para ti, si no, piénsalo dos veces.

¿Cómo afecta la última luna llena de este mes en Sagitario a las personas del signo de Leo?

Con el corazón de león y gran luz, esta luna ilumina y los llena de vitalidad. No tendrán que hacer ningún esfuerzo por brillar. Sus ganas de vivir y magnetismo natural atraerá a muchas personas, tal vez sin que sepan por qué. Quizás se sientan más observados de lo normal, pero ya manejan bien el exceso de atención. Estos días son pura luz y sex appeal, para aprovechar al máximo, y dar los pasos necesarios para moverse hacia adelante.