¿Sabías que estos son los 4 signos zodiacales más intolerantes?

Aquellos que son intolerantes tienen dificultad para aceptar y respetar las opiniones y hechos que contradicen lo que ellos creen. Usualmente, tienen prejuicios sobre nuevas formas de comportamiento y pueden discriminar con quienes tienen desacuerdos.

Las personas intolerantes pueden llegar a ser intransigentes, autoritarias e inflexibles. No escuchan argumentos y no reciben bien las críticas. Aunque no siempre se comportan de esa forma, quienes los rodean andan con cuidado para evitar discusiones.

Para saber cuáles son los signos zodiacales más intolerantes, consultamos a una experta en astrología. De acuerdo con Sophia Pérez, conocida en redes sociales como @esophterica, son 4 los signos que pueden llegar a ser descritos con esa característica.

¿Estarás en el listado? Descúbrelo a continuación.

Sagitario

Si bien los Sagitario tienen una mente muy abierta y les encanta aprender nuevas cosas, pueden llegar a ser muy intolerantes. Cuando no están de acuerdo con alguien y ellos consideran que tienen la razón, no ceden y se convierten en personas muy inflexibles.

En su afán de mostrar que están en lo correcto, se vuelven autoritarios y se enfrascan en grandes discusiones. Se convierte en todo un reto que los Sagitario acepten un idea que desafía sus creencias.

Escorpio

Los Escorpio son personas con opiniones muy formadas. No ceden ante contraargumentos y hacen oídos sordos ante hechos que contradigan lo que piensan. No aceptan que alguien más tenga la razón y saldrá a relucir su terquedad.

Pueden llegar a perder el respeto por quienes no comparten sus ideas. Tratarán de imponer sus ideas a toda costa y se alejarán de aquellos con los que no están de acuerdo. Sus prejuicios pueden provocar que vean que están equivocados.

Acuario

Los Acuario son personas intolerantes que ante situaciones en donde se desafían sus creencias, caen en prejuicios y críticas hacia los demás. Su defensa consistirá en atacar las cosas que consideran incorrectas.

Aunque tratan de mantener la mente abierta y ponerse en los zapatos de los demás, no siempre lo consiguen. Por el contrario, terminan en pleitos por ser tercos y no respetar la opinión y pensamientos de los demás.

Virgo

Los Virgo pueden tener muchos prejuicios sobre las situaciones con las que no están de acuerdo. Esto los lleva a no aceptar que hay formas diferentes de hacer las cosas y se convierten en personas inflexibles e intransigentes.

Además, su necesidad de tener siempre la razón los hace también autoritarios. Quieren imponer su voluntad para que la gente viva y se comporte como ellos consideran correcto. Esto los puede llevar a tener muchas discusiones.

*Recuerda que esta es una aproximación general y que para saber más sobre ti a nivel astrológico es importante conocer tu carta astral.