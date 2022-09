Signo Libra: lo más positivo y negativo de su personalidad

Ya ha empezado la temporada de Libra, de quienes nacieron entre el 22 de septiembre y el 23 de octubre, y al igual que todos los demás signos del zodiaco, tiene características positivas y negativas.

Libra, como Géminis y Acuario, es un signo de aire. Estos se destacan por ser curiosos, simpáticos y algo desapegados.

Su planeta regente es Venus, que representa el amor, la belleza y los valores. Su símbolo es la balanza, una imagen que hace parte de la constelación en el cielo y representa el equilibrio, por eso se dice que es el justiciero y que busca encontrar el balance en todo lo que hace, aunque en realidad, le cueste.

Estas son las características más positivas y más negativas del signo de Libra.

Libra: Siempre es el alma de la fiesta e incluso su optimismo puede llegar a ser positivismo tóxico. Foto: Pexels

Lo más positivo de Libra

Este signo es diplomático, según los astrólogos, por eso logra balancear entre unos y otros cuando hay conflictos u opiniones disímiles. Cuando hay opiniones opuestas, busca difuminar las diferencias, y motivan a las personas a reconciliarse.

Las personas Libra tienen una personalidad que se la lleva bien en general, de manera muy fácil, con todo el mundo. Son queridas por muchas personas y son muy sociables, por lo que siempre tendrá un grupo de amigos cercano.

Libra también tiene la facultad de hacer que los demás se sientan bien, comprendidos y muy aceptados porque son buenos escuchando y siendo pacientes para aconsejar. Sus elogios son sinceros y no son aduladores por quedar bien o por interés.

Lo más negativo de Libra

Su energía está asociada a los inicios porque es cuando empieza la temporada de otoño, y aunque se inventan muchísimos planes, es posible que no los lleven hasta el final.

Como Libra es un signo al que no le gusta entrar en conflicto, si se acerca una discusión o debe enfrentar las consecuencias de un acto, lo evita y puede huir. Son personas a las que se les puede facilitar hacer ghosting y por eso, algunas veces para quedar bien con todos puede decir mentiras. Nunca quieren perder su imagen de diplomacia y buen amigo de todos, y eso puede ser un rasgo muy difícil de llevar para los otros y para él mismo porque, con tal de estar cerca de los demás o de no entrar en discusiones puede reprimirse y no decir lo que necesita realmente.

Tienden a ser muy indecisos, en su búsqueda de la balanza y el equilibrio perfecto analizan demasiado las cosas y encontrar el punto medio, aunque sea su símbolo principal, no significa que les quede fácil. Más bien, es su lucha, y no son concretos. Pueden despilfarrar el dinero y ser materialistas por su apego a Venus y a lo estético.

