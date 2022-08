Signo zodiacal: Estos son los signos más fiesteros y los más reservados

El entretenimiento y la fiesta siempre será atractiva para quienes adoran encontrarse en público con amigos, celebrar una fecha especial o pasar un rato agradable.

Sin embargo, no a todos les gusta estar por mucho tiempo en sociedad o compartir en la fiesta con muchas personas que a veces no conocen.

Los signos más fiesteros

Hay ciertos signos que no pueden evitar pasarla bien y siempre están buscando algún tipo de plan que implique, música, amigos y algunos tragos. Ellos tienden a robarse las miradas en las reuniones y se destacan por ser muy espontáneos. Aquí el listado destacado por la web del Horóscopo Negro.

Aries

Antes de que alguien piense en invitar a Aries, este signo ya tienes un pie en el sitio. “Honestamente, Aries, no te preocupa no conocer a nadie, sabes que siempre hay una oportunidad para dejarte llevar y romper con tus propias inseguridades. Eres de los que piensa que lo que no se planea siempre sale mejor. Entre menos producción le ponen a una reunión, más divertida se vuelve”.

Sagitario

A los nacidos bajo el signo Sagitario, no les asusta la convivencia, al contrario, es una manera de dejarse llevar “ser simplemente tú y soltarte en todos los sentidos. Te emocionan los nuevos rostros, revivir anécdotas, contar chistes. Todo aquello que te ayude a romper con la rutina es bien recibido en tu día, sabes que te mereces relajación”.

Leo

“Leo, si alguien sólo tiene comentarios negativos hacia ti, no vas a perder el tiempo. Eres luz por el lado que te vean, te gusta ser el centro de atención y ser líder es parte de tu naturaleza. La fiesta es muy distinta cuando no estás, tu chispa es inigualable”, destaca.

Géminis

Los Géminis son uno de los signos más divertidos y excepcionales del zodiaco. “Probablemente, Géminis, es tu inteligencia la que siempre te mantiene al día, te interesan muchas cosas y no te gusta quedarte con dudas. Eres bastante compasivo y empático, lo que te permite conectar a un nivel más profundo con las personas, incluso cuando apenas las conoces”.

Libra

Almacenar muchos recuerdos al lado de los tuyos, es tu pasión. “Una vez que alguien se gana un lugar especial en tu corazón, haces todo lo que está en tus manos para compartirle un poquito de tu felicidad. Te gusta estar presente, escuchar e impulsar. Eres el amigo, pareja o familiar, que siempre está ahí, firme, listo para aplaudir las victorias de los que ama”.

Capricornio

El hecho de que seas una persona reservada, no significa que no tengas tus momentos de locura y entretenimiento. “No te da miedo sacar tu niño interior y dejarte llevar al máximo. Eres un signo valiente, inteligente y con un sentido del humor único, pero bastante selectivo. Son pocas las personas que llegan a conocer tu lado intenso en las fiestas, pero quien lo hace queda hipnotizado con tu calidez”, destaca el Horóscopo Negro.

Acuario

Te identificas por gozar de las fiestas, las atenciones y las conversaciones en las que tu mente se pone a prueba. “A ti no te asusta encontrarte con personas más sabias, al contrario, intentas aprender todo lo que puedas de ellas. Eres de pocas palabras, pero una vez que te sientes cómodo nadie te puede callar y te encanta”.

Virgo

La fiesta y tu no van nada de la mano. “Tienes ratos en los que te dan ganas de salir a bailar, platicar y hasta gritar, pero… otras veces prefieres cancelar el plan y quedarte en casa. No cambiarías por nada tu propia compañía, te ha costado demasiado aceptarte como para no disfrutar de una buena noche con películas y tu comida favorita. Eso jamás es una mala opción”.

Cáncer

Eres un signo muy amoroso, atento y haces por los demás cosas muy bonitas. “Acudir a reuniones cuando no tienes muchas ganas, es una de esas cosas, pero das lo mejor de ti. Digamos que últimamente te has vuelto más hogareño, prefieres una convivencia más privada, con los amigos de toda la vida y conversaciones hasta el amanecer”.

Piscis

“Le apuestas más a algo relajado, en donde puedas reír y bailar sin necesidad de perder la cordura. Sabes que las distracciones son necesarias, sobre todo, en estos tiempos de estrés, pero hay muchas otras cosas que te ayudan a romper con la monotonía”, destaca la web mencionada.

Escorpio

La verdad es que no eres de andar en el bullicio por gusto. “Sí, te permites tus escapadas, pero también te gusta lo tranquilo. A veces, ver tanta gente te estresa más de lo que te relaja, porque sueles ser muy desconfiado para dar el primer paso. Sin embargo, has ido a reuniones memorables”.

Tauro

Son contadas las personas que tienen la oportunidad de conocer ese lado alocado. “Eres bastante especial en ese sentido, no te vas a involucrar con quienes sólo te restan energía y a estas alturas no te importa impresionar a nadie. Por eso muchas veces prefieres quedarte en casa”.