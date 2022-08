Signos zodiacales: Los signos que más dinero gastan y son derrochadores

Los signos zodiacales pueden definir muchos de los rasgos de nuestra personalidad gracias a la influencia de los astros y los elementos que nos rigen. Esto puede ir desde cómo nos comportamos en el amor hasta qué tipo de trabajador somos.

Te puede interesar: Signos zodiacales: ¿Qué signos son los de agosto?

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

En la lista de 12 signos, hay algunos que se destacan por ser los más derrochadores y los que siempre tendrán un pequeño problema a la hora de controlar sus gatos. ¿Estás en la lista?

Los signos que más dinero gastan

Según la lista destacada por la revista GQ estos signos suelen comprar por impulso y no escatiman en gastos a la hora de darse algún capricho.

Aries

Las personas nacidas bajo este signo confunden sus deseos con sus necesidades. “No son capaces de ver que no necesitan ese par de zapatos nuevos; los quieren y con eso es suficiente. Y no solo con los zapatos, también ocurre con los jerséis, los trajes… ¡Incluso el coche! Pero cuando esto ocurre y la cuenta llega a 0, se dan cuenta de que es momento de planear y relajarse con los gastos”.

Piscis

Las personas del signo Piscis siempre se pasan del presupuesto porque son amables y generosos. “Si alguien necesita ayuda, especialmente si es económica, puedes estar seguro de que un Piscis no tendrá reparos en ayudar. Son el tipo de personas que donarían los últimos diez euros que le quedan en la cartera en lugar de quedárselos para sí mismos. Cuando han sobrepasado su presupuesto nunca saben exactamente cuánto se han pasado”, destaca la revista mencionada.

Sagitario

Los Sagitario son muy optimistas, pero no siempre son realistas. “Cuando se trata de presupuestos familiares, los Sagitario harán uno que no tenga nada que ver con las finanzas reales. Queriendo mejorar su capacidad de ahorrar, se marca metas, pero en general estas suelen ser muy difíciles de alcanzar. Necesita aprender a revisar sus finanzas y gastos con ojo crítico para poder hacer un balance de los mismos. Si no eres capaz, debes conseguir ayuda de quienes están más preparados y saben más, como los Virgo”.

Libra

“Los Libra compran por impulsos, y cuando compran algo que no estaba previsto se olvidan de tenerlo en cuenta en su presupuesto. Si no siguen el presupuesto mensual que se establecen o no lo ajustan, terminarán con una gran confusión que los frustrará. Al no hacer un seguimiento de los gastos, es muy difícil que puedan llegar a planear un presupuesto mensual. Pero sería recomendable empezar a anotar al menos los gastos fijos mensuales o los más importantes (como el control de la caldera) para saber cuánto se puede destinar a los caprichos”, señala GQ.

Géminis

Los Géminis están comprometidos: empiezan bien, planificando los ingresos y los gastos del mes, pero pierden todo con la primera compra compulsiva. “En otras palabras: su presupuesto depende de su estado de ánimo. Y si deciden darse una pequeña (pero muy cara) recompensa, lo harán sin ni siquiera tener en cuenta lo que tienen en el banco”.