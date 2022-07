Signos de aire: ¿Cuáles son y qué características tienen?

Cada uno de los 12 signos tienen características que los unen y los separan en ciertos aspectos, sin embargo, a la hora de hablar de los elementos a los que pertenecen sí se reúnen bajo unas particularidades únicas.

Aunque para algunos, saber a qué elemento pertenecen no es tan importante, para otros esto ayuda a entender las decisiones de cada persona.

Signos de aire

La astrología tiene 12 signos, los cuales se agrupan en determinados grupos de elementos: Agua, Aire, Fuego y Tierra. Cada uno de estos elementos reúnen tres signos del zodiaco.

De acuerdo con lo anterior, aquellos que hacen parte a los signos de aire se podrían definir como ligeros, volátiles y cambiantes. Se podría decir que ellos se mueven con total libertad tal y como su elemento.

Según lo señalado por revista Cosmopolitan “estos rasgos también se pueden asociar a las personas que son, precisamente, de un signo del zodiaco de este elemento de la naturaleza”. Teniendo en cuenta ello, los signos Géminis, Libra y Acuario son los tres signos de aire del horóscopo.

Realmente, son de carácter fácil. “Son amables, aparentemente estables emocionalmente, con pocas probabilidades de que te monten un drama... Aunque cambian mucho de opinión y tienen dos caras. ¡Ojito con esto! Son imaginativos, soñadores y, sobre todo, muy inteligentes y sociables”, destaca el medio mencionado.

Los Géminis, los Libra y los Acuario siempre van concentrados en ellos. Así como el aire, se caracterizan por ser libres e independientes. “No quieren sentirse atadas a nadie, ni quieren tener que dar explicaciones, sobre todo de lo que hacen o piensan. Como suelen ser seres tan autónomos, que están muy a gusto solos, suelen temer al compromiso. Tenlo en cuenta si empiezas una relación con alguno de ellos. Quizá no te compensen”.

Libra

Para los nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre, hacen parte de este signo. Las personas nacidas en estas fechas se diferencian por ser tranquilas, armónicas y estables. Ellos se toman su tiempo para tomar decisiones y revisar las opciones que tienen dejando en lista los pros y contras. No darán un paso en falso, son la mezcla perfecta entre fuerza y delicadeza.

Según la revista mencionada, en el amor es muy rara la época en la que un Libra no se sienta enamorado. “El motor de sus vidas es el amor y el cariño, por lo que encontrar una pareja, mantener un círculo sano de amistad y tener contacto con sus más allegados serán siempre sus prioridades. A la hora de comprometerse con alguien, no te dará una respuesta enseguida: se lo tendrá que pensar mucho, porque no quieren que les rompan el corazón.”

Géminis

Los Géminis son personas inquietas que empiezan nuevos proyectos y retos con mucho entusiasmo, aunque con demasiada frecuencia les falta la constancia necesaria para realizarlos. Tienden a pensar en la vida como un juego y buscan la diversión y aventura en todo lo que hacen; tienen el egoísmo y la imaginación propia de la infancia además de ser impacientes porque voltean la mirada cada vez que sienten que están aburridos.

En el plano del amor, el signo de Géminis es el más apasionado del zodiaco y saca su doble cara, por un lado, su lado salvaje en la cama y por el otro el rechazo al romanticismo de la pareja, no les gusta demasiado la cursilería.

Acuario

Aunque se encuentra muy en sintonía con las energías a su alrededor, el signo Acuario tiene la profunda necesidad de pasar tiempo a solas para rejuvenecer. La palabra clave para este signo es la “imaginación”.

Si Acuario se enamora será porque además de darle espacio y respetar su ritmo, le están estimulando a nivel mental. Aunque se encuentra muy en sintonía con las energías a su alrededor, el signo Acuario tiene la profunda necesidad de pasar tiempo a solas para rejuvenecer.

La palabra clave para este signo es la “imaginación”. El Acuario puede ver un mundo de posibilidades incluso cuando no parece haber ninguno que le agrade.