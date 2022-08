Signos del zodiaco: ¿Qué significan y cómo son los signos de fuego y de tierra?

Según la astrología cada uno de los 12 signos zodiacales que rigen los planetas y las posiciones de los astros tiene rasgos positivos y negativos, así como similitudes y diferencias.

La astrología, además, divide en cuatro cuadrantes y elementos a los 12 signos zodiacales: fuego, tierra, aire y agua, y dependiendo del elemento de cada signo, las personas se comportarán de maneras diferentes y contarán con características especiales que las hace únicas. La personalidad puede ser más emocional, más dominante, más o menos sociable, o más ligera y alegre. Todo afecta en su manera de ver la vida.

Aquí te contamos cuáles son los signos de los elementos de fuego y tierra y qué los caracteriza.

Signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario

Estos signos son los eternos apasionados. Los signos de fuego, por más profundos, introspectivos o expresivos, se caracterizan por ser fuente de luz. Por lo general están activos y vitales, o necesitan rodearse de personas así para no apagarse demasiado. Aportan pasión, humor, energía y, como su signo: fuego. La alegría puede ser una de sus características principales, pero si no lo ves, fíjate si no conoces a alguno de estos signos que es muy histriónico. Llaman la atención sea como sea, son creativos, expresivos, sinceros, y como una llama que prende la luz en la oscuridad, te muestran el camino correcto para avanzar.

Igual que el fuego, purifican su entorno, limpian lo que esté a su paso y por eso también son bastante impacientes. Quieren rapidez y avanzar. Su espontaneidad les deja ser irracionales para bien, y para mal. Necesitan estar acompañados para poder expresar la pasión que llevan en su interior.

Signos de tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

Ellos son los eternos sensatos. Son seguros, estables y muy racionales. Al contrario de los signos de fuego, se toman el tiempo para tomar decisiones y no son impacientes. Aportan estabilidad y compromiso. Pueden crecer fácilmente en cualquier ámbito. Son realistas, poco ilusionados con cualquier cosa, organizados, perseverantes. Sin embargo, pueden llegar a ser personas muy reservadas, observadoras y silenciosas por lo que les cuesta expresar sus verdaderas emociones.

Saben descubrir qué necesitan los demás, escuchan correctamente, y pueden aterrizar cosas, como su nombre lo indica, para que existan en planos materiales. Pueden actuar correcta y eficientemente por su capacidad de observar la realidad con objetividad y dejan huella. Las personas de tierra son tercas ante los cambios y cuando se sienten amenazados son intransigentes e inflexibles.

Este es su signo de acuerdo con la fecha de nacimiento

· Aries (21 de marzo - 19 de abril)

· Tauro (20 de abril - 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

· Leo (23 de julio - 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

· Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

