Signos zodiacales | ¿Cuáles son las prioridades de Aries si está en pareja?

Los arianos se caracterizan por su fuerza de voluntad individual, tanto en su lado positivo como negativo, siempre abogan por ellos mismos y nada los frena.

Se les reconoce por su energía y vitalidad, tienen una personalidad intensa y aventurera, y no se dejan poner debajo de nadie, siempre son los primeros.

Características de Aries

Por lo general no le temen a nada, asumen retos, y son líderes que destacan por tener mucha seguridad en sus decisiones. También, se caracterizan por ser independientes y sienten la necesidad por conseguir lo que desean en la vida, en algunas ocasiones pueden parecer personas frías o ambiciosas y es muy fácil sacarles el mal genio o que se sientan ofendidas.

De acuerdo con lo destacado por el medio La Vanguardia en su sección de Astrología “Aries es un signo cardinal. En general, actúa sin miedos, pero en ocasiones impulsivamente, defendiendo sus convicciones con firmeza y éxito... aunque sus opiniones difieran de las de los demás a veces, demasiado”.

Cuando tiene un problema Aries utiliza la mente fría, eso sí, después de gritar, patalear y cagarse en todo. Aunque no lo parezca, este es un signo que tiene dentro de sí mismo un poco de timidez, en algunos casos, pero jamás lo demostrará con sus amigos.

Prioridades de Aries cuando está en pareja

Quienes nacieron bajo este signo del zodiaco se destacan por ser personas intensas y apasionadas, siempre listas para vivir momentos de aventura junto a su pareja. “Los arianos son también fuertes y temperamentales, algo que se refleja claramente en el plano afectivo. Cuando quieren a alguien lo hacen con mucha intensidad, del mismo modo que cuando desean a una persona les cuesta mucho aguardar con paciencia todo el proceso de cortejo. Suelen ir por lo que quieren, arriesgando siempre al 100 %”, destaca revista Cosmopolitan.

Otros detalles de Aries en el amor es que su pasión es intensa, por ello son personas altamente sexuales, “disfrutan mucho el contacto y el afecto y no escatiman en ofrecerle cariño a su pareja. Un ariano es muy sexual pero también cuenta con una faceta romántica, por eso disfruta de los detalles y del tiempo en pareja”.

Sobre la misma línea, la web de astrología Horóscopo negro señala que teniendo en cuenta la personalidad de los arianos sus prioridades al momento de estar en una relación se centran en tres aspectos:

-Cumplir sueños, metas y años en buena compañía: Esta es casi que una de las más importantes y destacadas de Aries, si siente que su pareja lo impulsa e incluso es un soporte y guía para cumplir sus proyectos e incluso emprender nuevos, no se moverá de allí.

-Mantener la pasión en el amor: Como mencionamos anteriormente, este es un signo que disfruta del encuentro sexual y siempre busca maneras para no aburrir a su pareja y sorprenderla. Para Aries la pasión y la química con el otro, es un gran porcentaje de la relación. Si no hay picardía, no hay nada.

-Aprecian el lado positivo de cualquier situación: Por más mal que se vean las cosas y la relación no tenga mucha luz, Aries siempre aprecia eso que lo hizo feliz y que lo llenó de experiencias.