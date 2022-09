Signos zodiacales: El ranking de los signos más seguros en la cama

Teniendo en cuenta que el sexo es un aspecto fundamental en muchas relaciones, es cierto que las cosas suelen volverse monótonas en cierto punto.

Incluso puedes llegar a preguntarte si tu pareja ya no te atrae tanto, pero antes de tomar decisiones apresuradas, lo importante es buscar soluciones para reactivar ese deseo que seguro sigue existiendo entre ambos.

Los signos más seguros en la cama

Hay factores que pueden influir en que se le considere a alguien “seguro en la cama”. La vida sexual para las parejas es algo muy importante de mantener y si no hay suficiente química podría ser perjudicial. Sin embargo, si es lo opuesto sería maravilloso.

De acuerdo con el Horóscopo Negro son cinco los signos que se destacan por ser los más seguros en la cama.

1. Escorpio

No hay duda, ellos son los reyes de la seducción. “Escorpio cuando se mete bajo las sábanas contigo lo tiene claro. Es un signo muy misterioso, pero en la cama sorprende a tope. Le encanta experimentar, probar cosas nuevas, pero aunque se trate de algo nuevo, siempre está seguro de lo que va a hacer. Esta confianza que tiene en sí mismo le hace ser súper atractivo. Todo el mundo alguna vez en su vida quiere probarlo con Escorpio y eso es así”.

2. Leo

Los nacidos bajo este signo se destacan por ser un signo seguro de sí mismo tanto dentro como fuera de la cama. “Eso es así. Lo saben aquí y lo saben en Marte. Va a sorprenderte de maneras que nunca te esperarías. Además, para Leo es súper importante la compatibilidad con su pareja en la cama. Así que si sales con él, no te olvides mostrarte abierto a todo lo que te proponga. Lo mejor de Leo bajo las sábanas es que es súper respetuoso. A pesar de ser un fiera, siempre te escuchará, estará pendiente de que todo ande bien”.

3. Aries

Los signos de fuego no se andan con tonterías. “Aries es conocido por su pasión. En la cama, no le tiene miedo a nada. Se muestra seguro, hábil, como si fuera experto en la materia. No solo le gusta lucirse y presumir de tu lado más sensual, sino que también le gusta complacer a su pareja y no se quedará a gusto hasta que la vea disfrutar. Aries quiere asegurarse de que es el mejor de los mejores”.

4. Géminis

Géminis puede tener muchísimas dudas fuera de la cama, pero dentro de ella, se olvida de todo. “Sus besos son uno de los mejores y siempre hace todo lo posible para que vayas hablando bien de ellos. Ninguna experiencia bajo las sábanas con Géminis será aburrida. Tiene sus trucos, sus aventuras, sus detalles que hacen que nunca te olvides de lo que has estado viviendo”.

5. Sagitario

Sagitario ha venido a disfrutar y no quiere estar sufriendo en un momento tan pasional como este. “Puede que tenga sus miedos e inseguridades, pero en la cama intenta que no salgan a la luz. No es uno de los signos más seguros, pero se lo cree y eso es lo importante. Como dicen en inglés ‘fake it till you make it’, vamos que te lo creas hasta que lo consigas. Pues Sagi se lo cree tanto que a pesar de sus cositas, ha conseguido ser uno de los signos más seguros en la cama”.