Signos zodiacales: Este es el lado oscuro de Libra, un signo de aire

Para los nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre, hacen parte de este signo. Las personas nacidas en estas fechas se diferencian por ser tranquilas, armónicas y estables.

Puedes leer: Mercurio retrógrado: consejos para que pueda afrontarlo

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Ellos se toman su tiempo para tomar decisiones y revisar las opciones que tienen dejando en lista los pros y contras. No darán un paso en falso, son la mezcla perfecta entre fuerza y delicadeza.

El lado oscuro del signo Libra

“Los Libra compran por impulsos, y cuando compran algo que no estaba previsto se olvidan de tenerlo en cuenta en su presupuesto. Si no siguen el presupuesto mensual que se establecen o no lo ajustan, terminarán con una gran confusión que los frustrará.

Al no hacer un seguimiento de los gastos, es muy difícil que puedan llegar a planear un presupuesto mensual. Pero sería recomendable empezar a anotar al menos los gastos fijos mensuales o los más importantes (como el control de la caldera) para saber cuánto se puede destinar a los caprichos”, señala GQ.

Por su parte, la web de astrología Horóscopo Negro señala que “puedes cambiar de opinión veinte veces en media hora porque nunca tienes nada claro, alguien te ofrece un plan mejor y tus dudas se multiplican por cien. Puedes tener en tu mente que viajarás a Londres en menos de un año pero al final es China y al final es a un pueblo a dos kilómetros de donde vives para obtener conocimientos sobre la medicina cuántica. Así eres tú, ¿ilógico? ¿incoherente? Si, un poco. Y esto es sólo un ejemplo”.

Puedes parecer inofensivo, sociable y caer bien a medio mundo, “te encanta que lo piensen, aunque tú creas que ellos son unos mediocres sin futuro, pero jamás lo dirás, porque no quieres herir sentimientos gratuitamente”.

Cuando has obtenido lo que deseabas, y ya no lo quieres, igual, nunca aprendes. “En realidad lo que tú buscas es el “equilibrio” en tu vida, el orden, así que para ti, todo se paga, todo llega, todo tiene un principio y un final y todo se tiene que cerrar tarde o temprano. No quieres perder ninguna oportunidad de nada, así que, tratas de elegir todos los caminos aunque esos caminos sean completamente incompatibles”, destaca la web mencionada.

¿Quién sabe si no eliges el bueno? “Después llegarán más preguntas como ¿estoy haciendo bien? Pueden pasar horas hasta que llegues a una conclusión y puedes llegar a desesperar a mucha gente cuando tienes que escoger, pero es lo que hay, no te gusta renunciar y punto. Has aprendido algo, y es que, si dudas demasiado, hasta el punto en que los demás se irriten al extremo, a veces consigues ambas cosas. Prefieren darte todo a esperar a que te decidas”.

Puedes leer: ¿Cuál es el signo zodiacal de Dua Lipa? Así rige su personalidad