Signos zodiacales: Este es tu número de la suerte para esta semana

Conoce tu número de la suerte esta semana según el signo zodiacal Foto: Pexels

En la astrología, el significado y lo que se depara para cada signo es uno de los temas que más ha cogido fuerza. Con ello, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Leer también: Muy afortunados: Los 5 signos del zodiaco que tienen más suerte

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Si quieres saber lo que te traerá esta semana y cómo aprovechar la energía disponible a continuación encontrarás los números.

Números de la suerte esta semana para tu signo zodiacal

El astrólogo Javis Predice trae esta semana la predicción de los números de la suerte para todos los signos del zodiaco.

- Aries

Una semana complicada en lo que tiene que ver con el dinero, es importante ser prudente en el amor y los negocios. El número de la suerte para Aries es el 9185.

- Tauro

Semana donde deberás ser precavido en ciertas situaciones y provocaciones que te pueden perjudicar en tus proyectos. Número de la suerte 8189.

- Géminis

Las personas de este signo zodiacal tendrán una semana para confiar y buscar nuevos horizontes económicos y afectivos. El número de la suerte es 4141.

- Cáncer

Semana en la que deberás vibrar en sintonía positiva para atraer todo lo que deseas. Importante no quejarse sino fluir. El número de la suerte para Cáncer es 0661.

- Leo

Esta semana tendrás la energía disponible para tomar decisiones importantes que te pueden traer prosperidad basado en tu intuición. Número de la suerte 5521.

- Virgo

Las personas de este signo zodiacal tendrán una semana de oportunidad para no perder la calma y no apresurarte a tomar decisiones. Tu número de la suerte es el 0154.

Te sugerimos: Las red flags o banderas rojas de Aries: ¿Te identificas con ellas?

- Libra

Esta semana para Libra será de actuar de manera razonable e invertir en cosa que tendrán buenos frutos más adelante y con el tiempo. Tu número de la suerte es 4287.

-Escorpio

Esta semana la energía te dicta no buscar problemas donde no hay, no gastes tu tiempo o dinero donde no es necesario. Número de la suerte es 3217.

- Sagitario

Para los nacidos bajo este signo esta semana será para tener cuidado con las mentiras y más si estás en pareja pues puedes tener pérdidas. El número de la suerte es el 6718.

- Capricornio

Esta semana los Capricornio podrán actuar e ir por lo que realmente te conviene bien sea dinero, amor o independencia. 3234 es el número de la suerte para los capricornianos.

- Acuario

Esta semana deberás tener mucha prudencia en amores o incluso negocios. El número de la suerte para Acuario es el 8336.

- Piscis

Esta semana deberás tener claridad y a pesar de que estés pasando por un momento difícil puedes crear cambios positivos, siendo tú el verdadero cambio. Tú número de la suerte es 5525.

Leer también: Signos zodiacales: los 6 signos que son líderes natos y buenos jefes

*Ten en cuenta que nada reemplaza la Lectura de tu carta astral, y que este artículo es solo una generalización de los números de la suerte de los signos zodiacales.