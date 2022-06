Las red flags o banderas rojas de Aries: ¿Te identificas con ellas?

Cáncer Una pelea con los Cáncer se puede extender durante varios años. Al momento de defender su honor y salir victoriosos de cualquier discusión, las personas nacidas bajo este signo no dudarán en alargar esa incómoda situación. El rencor funciona como una especie de combustible que les hace seguir dando la pelea. No perdonan con facilidad y casi nunca perdonarán que les hayan hecho daño. Si bien en algunos casos puede llegar a perdonar y pasar la página, son excepciones que se pueden contar con los dedos de la mano. Foto: Pexels

Las banderas rojas o red flags son actitudes o acciones de las personas que no considerables como no agradables. Ellas indican un tipo de alerta al momento de decidir estar con una persona o interactuar con alguien que no sea de tu círculo.

Estos indicios se pueden tomar como determinantes bien sea en la amistad o para empezar una relación de pareja. Muchas veces están relacionadas con los defectos de ciertos signos, así que aquí te enlistamos algunas que sobresalen de Aries.

Red flags de Aries

Según la lista realizada por la web de Horóscopo negro, las personas nacidas bajo este signo pueden llegar a ser calificadas como dominantes, a veces inmaduros e insensibles.

En el horóscopo las personas del signo Aries se caracterizan por ser muy entusiastas, competitivos y también muy explosivos.

“Además, al tener un carácter tan impulsivo, resulta un tanto complicado saber qué esperan de nosotros en todo momento. Pese a que, al final, acaban cediendo, los nativos de Aries son de los que necesitan que demuestres que estás allí y que lo que buscas no será solo algo pasajero”, indica la web mencionada. Teniendo en cuenta esto las red flags serían:

- Actúa siempre por impulso.

- Prefiere perderte a ti antes que perder una discusión.

- Tiene poco tacto para hablar algunas cosas.

- No hay manera de que piense un poco más antes de actuar.

- Se enfada con ciertas personas solo con mirarlas a la cara.

Sin embargo, hay ciertos detalles que hacen que Aries no se destaque por estas alertas, incluso, muchas veces hay situaciones que lo llevan a actuar en extremo, más no porque sean así al 100 %.

¿Cómo los afectará la luna llena en Sagitario?

A cada uno de los signos del zodiaco lo afectará de maneras diferentes, por ello te contaremos cómo afectará a tu signo para que prestes atención a ciertos cambios de energía que tengas por estos días.

Con el fuego de Aries es clave aprovechar el movimiento, es un momento perfecto para viajes, nuevas fronteras y horizontes. Es importante que no se pongan límites ni permitan que otros se los pongan. Planificar y visualizar qué quieres hacer en la segunda mitad del año es lo mejor para aprovechar esta emergía. Ojalá tenga que ver con otras culturas y viajes, esta luna les dará el impulso necesario.

Otras de las características de este signo del zodiaco es que están acostumbrados a tener la lívido sexual alta, así que su gran pasión será el buen sexo y la adrenalina en pareja.

Aunque no lo parezca, Aries también tiene dentro de sí mismo un poco de timidez, en algunos casos, pero jamás lo demostrará con sus amigos. Aunque le guste coquetear, tiene muy claro en qué detalles se fija y en cuáles no a la hora de seducir a alguien.

Suelen ser egoístas y no miran mucho hacia los otros, para bien y para mal, no le temen a nada, les gusta asumir retos, y ser líderes en todo lo que hacen. Por eso, arrasan muchas veces con todo, y siempre buscarán ser los primeros.