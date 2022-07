Signos zodiacales que verán sus sueños realidad con ayuda de júpiter retrógrado

Según lo explicado por la astrología, cuando Júpiter está retrógrado quiere decir que iniciará en verano y terminará en otoño. Por lo tanto se pueden abrir nuevas puertas para todos los signos y terminar ciclos para otros.

Cerrando el mes de junio, terminó el segundo Mercurio retrógrado del año dejando el paso libre para Júpiter retrógrado cuya influencia en el horóscopo podría causar peleas en temas románticos.

Signos zodiacales que verán sus sueños realidad

La astrología también explica que Júpiter es el planeta del amor a la libertad, el “Gran Beneficiario” o el “Gran Benefactor”, por lo tanto habrá una energía de crecimiento, generosidad, expansividad, suerte y nuevas experiencias que podrán sentir todos los signos del zodiaco.

A pesar de que se crea que la retrogradación pueda significar algo negativo, hay varias formas de poder sobrellevar su energía.

Según lo señalado por el portal especializado de Horoscopo Negro, Júpiter retrógrado en Piscis es una invitación para dejarse llevar, confiar y atreverse. “El cambio puede ser un poco brusco, de esas sacudidas que te arrancan las lágrimas y hacen que termines en catarsis para finalmente sanar”.

Teniendo en cuenta ello, serán tres los signos que sentirán esta energía directamente en sus deseos y en sus sueños, aquí te enlistamos cuáles hacen parte de este selecto grupo destacado por la web Horóscopo negro.

Tauro

Un baño de suerte para Tauro, por fin vienen semanas en las que podrás sentirte liberado sobre esa carga que no te dejaba avanzar. “Llegó el momento de seguir avanzando, ya no más relaciones tóxicas, trabajos que no te hacen reír ni tolerar comentarios negativos por parte de la familia. Júpiter retrógrado en Piscis es la invitación para atreverse, para confiar y dejarse llevar. De pronto, vas a tener la energía necesaria para trabajar a nivel interno, lucharás por tener la felicidad que deseas y que te mereces, ya no estás para aceptar migajas en ningún aspecto. Esta transición es sinónimo de rapidez, de buscar la manera eficiente de hacer las cosas, dejar de aferrarte a cosas que ya no puedes solucionar. Estás entrando en el camino del éxito personal, no tienes que voltear hacia atrás. Cree, porque se vienen tiempos de claridad, de sanación y victorias”, señala.

Libra

Todo indica que la persona indicada está más cerca de lo que crees. A veces, tu corazón está muy confundido y justo cuando crees que por fin llegó alguien capaz de erizarte la piel, acelerar tus pensamientos, los latidos y poner a prueba tus pensamientos, algo sale mal.

“Te alejas o se alejan, pero Júpiter retrógrado te traerá un ser especial, de esos que segregan amor cósmico. Júpiter viene a recordarte de lo que eres capaz, un ser maravilloso, lleno de luz, capaz de expandirse de aquí a kilómetros, así que tu mente estará más abierta que nunca, conocerás personas que cambiarán tu perspectiva en muchos sentidos. No estás para conformarte con nada, mereces a alguien que esté al nivel de tus pasos, alguien que te aporte y no te desgaste, no aceptes menos. Júpiter viene a ti para darte un baño de liberación, para recordarte que no todos los de tu alrededor son buenos, pero vale la pena dar una oportunidad”.

Sagitario

Tienes las ganas, la inspiración y las habilidades, por favor empieza a confiar en ti y deja de esconder tu talento. “Aprovecha lo que te presentará la vida, se vienen proyectos en los que vas a poder desarrollar tu lado creativo y divertido. La chispa que necesitabas, digamos que Júpiter retrógrado te va a regresar todas esas bendiciones que te tenía pendientes”.

Es tiempo de por fin darle vuelta a la página, y aferrarse a esas frustraciones. Lo mejor es que con esta energía disponible sueltes y busques algo mejor para tu vida.