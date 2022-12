Tarot: ¿Cuál fue el signo más coqueto y los que recibieron más atención este año?

¿Pensabas que Leo siempre se emparejaba con Aries? Este año, los usuarios de la app Inner Circle han sacudido el juego astrológico con los signos que menos se esperan.

La aplicación analizó las actividades de sus miembros en 2022 y descubrió qué signos del zodiaco obtuvieron más likes, más matches y qué otros sintieron más el amor en 2022.

Los signos que más interés despertaron en 2022

Los resultados lanzados por la app son interesantes: 2022 fue el año para ser audaz y conseguir match con signos que van más allá de la compatibilidad tradicional. ¿Listo para descubrir a qué signos debes prestar atención en el próximo año?

A través de una aplicación, las personas también han logrado conocer qué signos han generado más interés. Foto: Pexels

Primero: el 49 % de los colombianos afirma que quiere conocer el signo zodiacal de su pareja desde la primera cita. Es una forma estupenda de romper el hielo y, a veces, imprescindible. De acuerdo con la investigación, 7 de cada 10 solteros admiten creer en la compatibilidad de los signos del zodíaco en lo que se refiere a las relaciones, y el 45 % de los solteros afirman que se adaptan mejor a determinados signos.

Independientemente de si es tu caso o no, es importante recordar que no hay que dejarse atrapar por los estereotipos. El 16 % cree que está destinado a estar con un signo en particular. Inner Circle puede demostrar que no debería hacerlo. Aunque Escorpio y Leo son conocidos por ser los más sensuales y llamar más la atención, Tauro, Aries y Géminis son los campeones a la hora de conseguir más likes y llamar la atención, según los datos de la app.

“La astrología es un tema candente cuando se trata de citas y muchas personas toman decisiones sobre sus relaciones basándose en lo que dicen los astros. Así que es increíble ver cómo nuestros datos desafían las expectativas y ofrecen a los solteros algo nuevo a tener en cuenta” afirma Crystal Cansdale, Dating Expert de Inner Circle.

También están los signos zodiacales que realmente hacen honor a lo que se les conoce. Los Cáncer son famosos por ser los más románticos y cariñosos y también es el signo que más likes ha regalado en 2022, mostrándose como los más coquetos. Mientras que los Acuario, famosos por mostrarse desinteresados, son los que menos interés han mostrado a lo largo del año.

Cabe mencionar que una característica de Cáncer es que procura ser honesto consigo mismo y con los demás, lo cual no es fácil. La mente hace juegos caprichosos, tergiversa las cosas, las cosas se vuelven otras cosas. Y también la mente hace que los sentimientos se enmarañen hasta no saber qué se siente, de allí la confusión de sentimientos, como la que sufre este signo de vez en cuando.

Sin embargo, entre sus características en lo corrido del 2022, las personas nacidas bajo este signo se destacaron como las más coquetas de todo el zodiaco.