Ataúdes antiestrés, el nuevo entretenimiento de los japoneses

【尖叫減壓】受新冠疫情影響,日本許多主題樂園暫時關閉,恐怖活動策劃公司「驚嚇團隊」另謀出路,讓民眾躺在棺材裡聽鬼故事,或被一群工作人員扮演的殭屍圍繞,既能增加員工收入,民眾也可以透過放聲尖叫紓解防疫壓力。