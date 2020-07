Un estudio de la Universidad de Georgia sostiene que el consumo de la bebida alcohólica que tanto disfrutamos en el almuerzo puede ser beneficiosa.

Ojo, señor lector, borre lo que se está imaginando en este momento. El estudio se refiere al consumo moderado, no a una borrachera.

Su objetivo era confirmar o desmitificar la creencia de “una copa de vino al almuerzo no hace daño”. Muchas personas vinculan este hábito con el buen funcionamiento del organismo. “Queríamos saber si beber una pequeña cantidad de alcohol en realidad se correlaciona con una buena función cognitiva, o es solo un tipo de sesgo de supervivencia”, manifestó Ruiyuan Zhang, uno de los responsables del informe.

Para realizarlo, el equipo médico analizó datos de la base del Estudio de Salud y Jubilación de los Estados Unidos. 19.887 participantes completaron encuestas cada dos años sobre sus prácticas y estilo de vida, en el que se hizo énfasis en el consumo del alcohol. Los especialistas definieron como ingesta moderada ocho copas a la semana para las mujeres y quince para los hombres.

La segunda fase consistió en pruebas cognitivas. Valoraron el estado mental de los participantes. Aquí se llevaron una sorpresa. Descubrieron que el desempeño de los que tomaban dos o tres copas diarias era superior al de lo abstemios.

“Nuestro estudio sugirió que el consumo de alcohol bajo a moderado se asoció con una mejor función cognitiva total y mejores resultados en el dominio de la cognición individual para el recuerdo de palabras, el estado mental y el vocabulario entre hombres y mujeres de mediana edad o mayores en los Estados Unidos”, afirmó Zhang, que enfatizó en que su estudio no pretende inducir a la gente a tomar más. “Es difícil decir que este efecto es causal. Entonces, si algunas personas no beben bebidas alcohólicas, este estudio no los alienta a beber para prevenir el deterioro de la función cognitiva”.

En cuarentena la Organización Mundial de la Salud ha alertado el incremento del consumo de bebidas alcohólicas. “Puede exacerbar la vulnerabilidad de la salud, los comportamientos de riesgo, los problemas de salud mental y la violencia”, se lee en un comunicado.