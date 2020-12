El filántropo es una de las voces que más se escuchan en su país. La pandemia es su obsesión; no se muerde la lengua a la hora de advertir los peligros crecientes.

Es una cara recurrente en los medios estadounidenses. Lo llaman para hablar de un tema que la opinión pública tenga entre ceja y ceja, en este caso como si se tratara de un epidemiólogo. Puede que no tenga el título de especialista en enfermedades, pero el cerebro de Microsoft es una autoridad para referirse a una pandemia que predijo en 2015.

A través de su fundación apoya diversas causas. El desarrollo científico es uno de los campos a los que más destina recursos. En 2020 su esfuerzo no ha pasado desapercibido.

A continuación, reunimos algunas respuestas difundidas por la cadena norteamericana.

Sobre el futuro inmediato: “los próximos cuatro a seis meses podrían ser los peores de la pandemia. El pronóstico del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME), indica que habrá otras 200.000 muertes. Si siguiéramos las reglas, en cuanto a llevar tapabocas y no mezclarnos, podríamos evitar un gran porcentaje de esas muertes. En el corto plazo, son malas noticias”.

La gestión de la crisis en su país: “pensé que Estados Unidos haría un mejor trabajo. En general, cuando hice los pronósticos en 2015, dije que las muertes podrían ser más altas. Así que este virus podría ser más letal de lo que es. No estamos en el peor de los casos. Pero lo que me ha sorprendido es que el impacto económico aquí y en todo el mundo ha sido mucho mayor que las previsiones que hice hace cinco años”.

La importancia de la cooperación internacional: “queremos que la economía mundial siga funcionando, queremos minimizar las muertes, y la tecnología básica es de una empresa alemana. Por lo tanto, bloquear el intercambio y la cooperación internacional ha sido perturbador y un error durante toda la pandemia…Estados Unidos se ha beneficiado del trabajo sanitario de otros países, y no deberíamos ser del todo egoístas en la forma en que avanzamos”.

La pandemia y sus efectos en las desigualdades: “ha sido terrible en la forma en que las exacerbó. Ha sido peor para los hispanos, peor para los afroamericanos, peor para los trabajadores de servicios de bajos ingresos, los hogares multigeneracionales... Una serie de cosas que significan que, en términos de elegir quién recibe la vacuna, es mejor que usemos la equidad para impulsar todas esas decisiones”.

Sobre la llegada de Joe Biden: “la nueva administración está dispuesta a confiar en expertos reales y no atacar a esos expertos. Están trazando planes claros. Entonces, creo que superaremos esto de manera positiva. Estoy satisfecho con la gente y la prioridad que el presidente electo, Biden, y su equipo están aportando a este problema”.

Cierre de bares y restaurantes: “podemos ver que esto llegará a su fin y no quieres que alguien a quien amas sea el último en morir de COVID-19. Los tapabocas no son caros. Los bares y restaurantes en la mayor parte del país estarán cerrados a medida que entremos en esta ola, y creo que, lamentablemente, es apropiado. Dependiendo de lo grave que sea, la decisión sobre las escuelas es mucho más complicada, porque allí los beneficios son bastante altos, la cantidad de transmisión no es la misma que en los bares y restaurantes”, apuntó Bill Gates.

Vacuna: “cuando sea mi turno, dejaré que vean cómo me vacuno, porque creo que es un beneficio para todas las personas no trasmitir el COVID-19”.