Despiden a una directora de escuela por imitar a Paulina Rubio en TikTok

Las quejas de los padres de los alumnos de la institución en la que trabajaba Elena Cuétara pusieron fin a un largo ciclo laboral.

El hecho sucedió en España. Una educadora perdió su empleo en plena pandemia por el contenido que publicó en la red TikTok. Concretamente se trata de una grabación en el que imita a la cantante Paulina Rubio, recordada por un video publicado en abril en el que supuestamente está borracha y errática al momento de compartir con sus fans.

Las imágenes también muestran a Cuétara despeinada, con maquillaje irregular, sugiriendo a sus seguidores consumir alcohol. Por supuesto, el chiste está en la imitación que hizo la profesora, que llegó a los celulares de sus alumnos. Finalmente escaló a los padres de familia de algunos estudiantes.

“El 27 de mayo, en plena cuarentena, se me ocurre hacer un video imitando a Paulina Rubio en mal estado. A la semana recibo una llamada de mi jefe informándome que hay un grupo de papás muy molestos porque creen que estoy dando un mensaje inadecuado. Y me dijo que ya no podíamos seguir trabajando juntos”, explicó la profesora Elena.

Le puede interesar: Nadezhda Zhúkova, la enfermera que en pandemia se convirtió en modelo

A pesar de la notificación, Cuétara, que también era directora del centro educativo, se mostró optimista al manifestar que aceptó sin culpas la carta de despedida: “yo me quedo muy tranquila, la verdad es que estoy bien. Estoy pensando qué voy a hacer ahora con mi vida. Pero sí creo que los papás deberían de pensar que los maestros también son personas. También tienen derecho a divertirse, a hacer bromas. No hubiera sido lo mismo si yo en el vídeo hubiera estado en mal estado. Era una broma”.