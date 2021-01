Opiniones divididas despierta la medida de las redes sociales al presidente de un país…por más de que se trate de Donald Trump.

Un caso inédito se presentó el día de los reyes magos. Resultó impensable, podría decirse que fuera de todo pronóstico. Parece una noticia sacada de la sexta temporada de Homeland. Pero no, estamos hablando de un hecho concreto que sucedió el miércoles.

Twitter y Facebook decidieron cerrar la cuenta oficial de Donald Trump la tarde en que miles de sus votantes cumplieron la promesa que venían jurando: tomarse el capitolio el 6 de enero. Azuzados por el mandatario saliente que se niega a reconocer la victoria del demócrata Joe Biden, las imágenes en la capital política de Estados Unidos se confundían con las de una película conspiranoica. El resto del mundo contempló atónito las arengas y los disturbios que por horas reemplazó en primera plana la coyuntura del nuevo coronavirus en los medios de comunicación.

Algunas personas sintieron que el incendio amainó al enterarse que Trump no podía seguir trinando. Otros, por el contrario, se mostraron en desacuerdo con la determinación. Uno de ellos es el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No me gusta la censura, no me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en ‘Face’ (Facebook), no estoy de acuerdo con eso, no acepto eso”, dijo el mandatario de los mexicanos, sin mencionar a Trump.

“¿Cómo se va a censurar a alguien? A ver, ¿te castigo porque yo juez, como la Santa Inquisición, considero que lo que estás diciendo es perjudicial?, ¿dónde está incluso la norma? ¿Dónde está reglamentado? Eso es un asunto de Estado, eso no es un asunto de las empresas”, abundó López Obrador en su habitual conferencia matutina.

El mandatario izquierdista alegó haber padecido la censura y dijo que por ello celebra el ingreso de las redes sociales a temas políticos y que la gente puede expresarse “libremente”.

“La libertad se expresa por entero en las redes sociales, es lo nuevo, si ahí empieza a haber censura pues es motivo de preocupación”, añadió.

Sostuvo que, de instaurarse esta práctica, la libertad de expresión solo quedaría en manos de los medios de comunicación convencionales, que salvo “honrosas excepciones (...) históricamente se han sometido al poder”.

López Obrador afirmó previamente que su gobierno no tomará postura sobre los violentos incidentes en Washington pues, argumentó, su administración obedece al principio de no intervención y son “asuntos que corresponde resolver a los estadounidenses”.

La posición de Zuckerberg

“Tras la certificación de los resultados electorales por el Congreso, la prioridad para todo el país debe ser ahora garantizar que los 13 días restantes y los días posteriores a la inauguración pasen pacíficamente y de acuerdo con las normas democráticas impuestas”, escribió el fundador de Facebook en su perfil. El programador calificó los hechos en la sede del Congreso como “impactantes acontecimientos de las últimas 24 horas”.

Varios usuarios en Twitter condenaron su medida contra el presidente Trump. Algunos señalaron los peligros que trae para la libertad de expresión.

Si ahora no nos unimos vs la censura. No nos quejemos después.



Si le damos a un Mark Zuckerberg el poder para callar a un #DonaldTrump porque “no les cae bien”y permanecemos pasivos, después no nos quejemos. — Paty Perhaps (@patyper) January 7, 2021

Cuando algunos medios de comunicación bloquearon declaraciones en vivo de #DonaldTrump, hubo quienes acusaron censura

Ahora #Twitter y #Facebook bloquearon las cuentas del presidente por azuzar a manifestantes en el Capitolio

¿Estuvo bien o mal? — Fernando Pérez Corona (@ferperezcorona) January 7, 2021

¿Será la primera vez que suceda? ¿Otros mandatarios serán bloqueados? Las preguntas están a la orden del día y Trump ya manifestó en reiteradas ocasiones que se presentará a las próximas elecciones presidenciales, en las que seguramente competirá contra Kamala Harris. Está todo por verse.

