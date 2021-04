La transculturalidad negativa que ha imperado, por centurias manteniendo un oscurantismo fatal, castigando a la sexualidad o ciñéndola mínimo en moldes psicorrígidos, ha potenciado la falta de educación sexual y la mala comunicación en la pareja, potenciando carencia de comunicación e incluso algunos tipos de disfunciones sexuales. Conoce los 10 enemigos devastadores de la sexualidad.

En la actualidad existen todavía un gran número de obstáculos o enemigos de la sexualidad que afrontan miles de parejas en todo el mundo.

El Psiquiatra y Máster en sexología, el doctor Carlos Pol Bravo, Director Científico de la Central Medica de Sexología - Colombia, nos cuenta los 10 grandes enemigos que tiene la sexualidad que pueden acabar tu relación de pareja.

1. Sexo por competición:

Considerar el sexo como una obligación, las frases de: “lo hago por complacerte” “ya está bueno” entre otras, cuyos resultados son negociaciones equívocas y de chantaje emocional.

“La competencia entre la pareja en el sexo nunca es buena idea, sobre todo porque ambos pierden. No se trata de competir, se trata de compartir y de disfrutar el placer, así que fuera cualquier competencia no solo en la cama sino en la convivencia misma”, comenta el sexólogo.

2. El egoísmo sexual:

El egoísmo sexual, o el miedo a la intimidad. Debes evitar promover este sentimiento. “Este egoísmo es más una conducta sexual del hombre que de la mujer, porque el hombre por su machismo tiende a vivir más este tipo de experiencias donde el egoísmo, su egocentrismo y la frase “Yo soy el mejor” no deja que disfrute la otra persona, de su compañía íntima y de sus deseos más íntimos”, manifiesta Pol Bravo.

El egoísmo sexual no debe existir ni en la comunicación ni en la complicidad de pareja, porque básicamente la relación no es de uno, es de dos.

3. La falta de confianza:

Este tipo de situación, según Pol Bravo va destruyendo la posibilidad del patrimonio de la pareja antes descrito. Esa falta de confianza de hablar con su pareja, de expresarse con libertad sobre lo que le gusta o no en el sexo, lo que permite haya una relación más duradera, una relación más abierta y sincera de pareja. “Con la falta de confianza…son trocitos de relación, que se lleva la marea”, según Pol Bravo.

4. La poca sensibilidad:

La falta de sensibilidad habla de los hombres machistas y egoístas. O las mujeres insensibles a la comunicación. Es el peor de los enemigos de la sexualidad. “Es un fantasma que destruye y una figura que en siglo XXI está mandada a recoger”, insiste el sexólogo español.

Pero también es falta de educación, porque no les han enseñado, no los han preparado para ser sensibles.

“Entonces es labor de la pareja con la mayor ternura y sensualidad, tratar una forma de enseñarle a reducir esa poca sensibilidad, en las caricias, en los detalles, que se hable en el sexo, que se sincere, porque esa sensibilidad en general es lo que mantiene la posibilidad de la variedad y de una relación sexual satisfactoria en pareja”.

5. Las celotipias:

Las celotipias o celos impiden un sano desarrollo de la sexualidad en pareja. “En este tema se debe valorar y tener mucha confianza como persona para expresar los sentimientos y dejar claridad desde un principio muchas cosas de la relación, sin tapar ni guardarse nada porque después vienen los malos momentos y esa celotipia o esos celos excesivos desaforados, pueden llevar a la agresividad no solamente sexual sino de violencia intrafamiliar y en donde el propio agresor, sin querer muchas veces, afecta a la familia en general”.

6. Irresponsabilidad social en la sexualidad:

En este tema el sexólogo se refiere al contagio de enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH o SIDA, o un embarazo no deseado, ya que, durante el coito, todo se puede evitar controlándolo, pero al ser irresponsable con nuestro cuerpo, los resultados pueden ser desastrosos, pues en referencia puntual al embarazo no deseado es como las películas que todos hemos visto; al final está el ‘The end’. Ó sea, el final. END Igual en el embarazo sin deseo, es el final de una ilusión para salir adelante tanto en él como ella, ya que la responsabilidad es compartida.

7. Evitar la sexualidad y no promoverla:

Evitar la sexualidad es tenerle miedo a la intimidad, tener miedo a la comunicación y evitar de pleno el deseo sexual entre pareja. “Siempre nos han dicho que de sexo no se habla en casa. Eso ha generado que la sexualidad sea un estigma, esté en la oscuridad y se mantenga ahí y por el mismo hecho jamás se promueva ¡y que falta le hace a esta generación”,! comenta Pol Bravo.

En cuanto promover la sexualidad existen expertos profesionales que son, médicos, psicólogos y los propios educadores en sexología que están preparados para dar conocimiento en la materia.

8. Y como le diga, como lo haga: ¿Qué pensará? Y luego qué dirá él:

En este concepto, se refiere al temor de la mujer de pedir sensaciones sexuales, en la caricia o en el coito por el temor que piense su pareja, y en ocasiones, los demás. Que es una cualquiera, una libertina o pervertida, cuando simplemente es una mujer ardiente que busca la sensualidad en el sexo.

“El sexo es lo más lindo que puede existir para obtener un placer compartido y una satisfacción mutua, por tanto, no es cuestión de sí ella o él quiere alguna caricia en su cuerpo, puede pedirla, lo importante aquí es hablar de que esa figura permita el sí, pero con complacencia con comunicación consciente voluntariosa no obligada ni presionada”, comenta el sexólogo.

9 ¿El enemigo de la “Menstruación”:

“Hasta no hace muchas décadas, la mujer menstruante era impura, no apetecible… Y eso, caló en las mujeres de una generación de una forma negativa como una marca en sus cuerpos. De ahí, que durante la menstruación se fije en ella y no la rechace eso es una forma más de demostración de afecto cariño, amor, erotismo, sexualidad, sensualidad y ternura.” Todo ello, le da a la mujer mas seguridad en su hombre y en el sexo. “Debe arriesgarse, no dejar que ese enemigo decida por usted y tener confianza en la pareja”.

10. Causas económicos sociolaborales: Enemigos de ambos

Un tema algo desagradable pero que invita a decirlo como son los enemigos de la sexualidad, ajenos a la propia sexualidad, como son las causas económicas sociolaborales.

“Defino el orgasmo como una explosión de colores, no la explosión de groserías y de angustias o de tragedias por dinero o bienes. Actualmente las parejas deben llevar esta situación controlada desde un inicio de la relación o cuando se van a vivir juntos, pero desde el principio, mantener la forma de hablar, y por encima de todo, aclarar las cuentas, porque los aspectos económicos sociolaborales tienen que hacer a los dos iguales, y sin ningún tipo de reproches o malos entendidos”.