María Pasión, la doctora corazón nos comparten doce consejos de amor para que las parejas tengan una relación estable que esté asociada a la felicidad.

1. Recuerda los puntos en común con tu pareja. ¿Sabes cuál es tu LOVE FLAME?

¿Recuerdas lo que te enamoró de tu pareja? ¿Tienes claro lo que te motivó a sentir amor y ganas de compartir con ella o él? Este motivador es clave para tu relación, pues es la llama que encendió tu motor y tu pasión. Esta llama es la que se puede mantener viva más allá de las diferencias que se crean a partir del tiempo y de la convivencia. Algunos se unieron por el baile, por el amor a los animales, por su entrañable sentido del humor, porque son solidarios, o porque adoran el deporte en las mañanas. Hay un punto en común entre los dos: ¡El objetivo es mantenerlo encendido como una llama!

2.La cobija en el medio:

Ni la cobija es tuya, ni de él. La mejor forma de compartir es el equilibrio. Esto es clave para entender que ninguno de los dos es poseedor de la verdad revelada. Algunas veces hay que ceder y llegar a un punto de equilibrio, sobre todo en las decisiones importantes, que tienen que ver con familia, dinero, tiempo y salud. Cuesta trabajo encontrarlo y verás que algunas herramientas pueden darte las claves para encontrarlo.

3. ¿Qué papel tiene cada uno?

Cada uno de ustedes cumple una función en la pareja. Hay tantos papeles como personas en el mundo, aunque es bueno conocer el nuestro. ¿Somos proveedores financieros? ¿Proveedores afectivos? ¿Proveedores de cambio y buenas ideas? ¿Proveedores de equilibrio emocional? ¿Proveedores de apoyo incondicional?

Si bien algunas parejas empiezan con un papel, con el tiempo y las decisiones, pueden empezar a desempañar otro. Lo importante es que sepas qué papel tienes en la relación y qué aportas con él. Y aquí va lo que considero clave: cuanto más equilibrados estén los papeles, más satisfacción tendrán ambos.

4. Si hay hijos, hay que invertir en la pareja

La llegada de los niños supone un reto para cada pareja. Es una tarea que traerá las mayores recompensas emocionales para los padres, y -siento que puedo decirlo-: es a su vez súper exigente e incluso agotador. Tengo dos hijos y sé lo que es pasar noches en vela, lo que es volver a estudiar los invertebrados para un examen o dormir en hospitales esperando a que salgan de cirugía. Lo que también sé es que son el motor de la felicidad de una mamá y de un papá. La idea es que los niños crezcan con amor y atención de ambos, aunque esto no nos puede hacer olvidar que la pareja es la base y el origen de todo. Si nos olvidamos de la persona con la que tuvimos nuestros hijos, es tiempo de que pensemos en recuperarla.

5.¿Cómo ser felices con el tiempo que tenemos?

El tiempo es un factor no reciclable. No vuelve a nosotros convertido en más tiempo. Así que el tiempo que invertimos en nuestra pareja ha de ser un tiempo de calidad, más que de cantidad de horas. Para entender qué quiere decir tiempo de calidad hay que entender qué es lo que a ambos los hace sentir unidos y felices.

Si para ti el tiempo de calidad con tu pareja es sentirte relajada, busca espacios y momentos para compartir el relax con él. Si para él, el tiempo de calidad es que puedan cocinar juntos, es importante buscar tiempo y espacio para que lo puedan compartir. Lo que más nos acerca lo tenemos descubrir.

No tiene que suponer una inversión de dinero, es más bien una reflexión de: ¿qué es lo que más me gusta hacer con mi pareja cuando estamos juntos un domingo? Y llevarlo a la práctica. Ojo: a lo mejor ver películas ya no es lo que más les conecta. Quizás es bueno variar para descubrir nuevos intereses. ¿Qué tal una sesión de yoga juntos, o salir a conocer un sitio nuevo el fin de semana?

6. Familia sí, aunque veamos el calendario

Compartir con tu familia, ver a tus papás, a tus tíos y a tus abuelos es una delicia. De la misma forma, para él es importante encontrarse con sus hermanos, con sus primos y hacer vida familiar en común. Todo esto hace parte del relacionamiento afectivo de las parejas.

El problema viene cuando ves a sus papás más días en el año de lo que ves a los tuyos. ¿Pasas más tiempo con tu cuñado que con tu mejor amiga? Aquí es cuando vuelvo a sacar la balanza y no me muerdo la lengua: familia sí, aunque con equilibrio para ambos. Si quieres verlo, saca el calendario y observa el tiempo que comparten con los familiares. Si hay reproches, a lo mejor es tiempo de balancear las visitas.

7. Amistades: divino tesoro

Una forma de mantener el sentido del humor, la creatividad en los planes y de hacer que tengamos buenas relaciones con los demás es hacer planes con los amigos. Los grandes amigos son los que nos acompañan cuando tenemos hijos, cuando estamos desparchados, cuando queremos pasar vacaciones o cuando tenemos que superar retos y noticias difíciles.

Activar los buenos amigos en pareja es una excelente alternativa para que tengamos ocio de calidad y nos permitamos compartir como parejas que somos. Esto, sin embargo, no siempre sucede por factores distintos: tiempo, diferencias de horario, de edad o de intereses.

Si no tienes amigos comunes en pareja, recuerda y activa a las amigas para sentirte bien, para contar lo que te pasa y para tener apoyo en otras personas que también te quieren y te necesitan. Mi truco: una vez al mes saca tiempo para tus amigas. ¡Tu corazón, tu mente y tu cuerpo te lo agradecerán!

8.Intimidad: el termómetro real de la pareja

¿Tienes sexo con tu pareja? ¿Defines tus relaciones sexuales como satisfactorias? ¿Hace cuánto que no cambias tu rutina sexual? El termómetro de una pareja es su vida íntima, lo que ocurre entre los dos cuando se cierra la puerta.

El sexo es mucho más que una palabra de cuatro letras: es lo que nos permite conectarnos físicamente, vaciar la mente, comunicarnos a través del cuerpo y crecer juntos. Si cuando piensas en sexo con tu pareja piensas en lo que hicieron hace años, es tiempo de volver a poner en marcha la pasión ente ambos.

9.Trabajo sí, pero sin perder de vista la pareja

La vida de hoy nos premia con grandes ventajas en conectividad. Podemos teletrabajar, hacer negocios desde la casa y hacer emprendimientos con más facilidad que antes. Lo que pasa es que el trabajo es un factor más de nuestra felicidad. No el único. Si tu vida es 80% trabajo y 20% vivir, a lo mejor no estás disfrutando al máximo el regalo de estar viva.

Si tu pareja trabaja, trabaja y trabaja y escasamente la ves, con el paso del tiempo tendrás la sensación de que no es todo lo cercana que querías. El trabajo es importante, no sólo porque nos permite tener recursos económicos, sino porque también nos hace sentir conectados con nuestra productividad y creatividad.

Un buen trabajo garantiza mejores índices de satisfacción personal, aunque un desbalance entre trabajo y pareja es determinante en la estabilidad y felicidad de las parejas.

10. ¿En qué crees? Siempre con amor y respeto

Cada persona tiene unas creencias. Si bien unas personas tienen las creencias de su familia, otras personas tienen cambio de creencias con el paso del tiempo. No importa en lo que tú creas. Puede ser tu religión, tu espiritualidad, o tu fe en el ser humano. Lo que es clave es que tus creencias hacen parte de ti, y son respetables. De la misma forma, tu pareja tiene sus propias creencias. A lo mejor son parecidas a las tuyas, o a lo mejor son únicas y difíciles de interpretar. Lo que sí considero esencial es que podamos respetar las creencias de cada uno para llegar a un entendimiento real y respetuoso.

11. El amor se emprende

Ya lo decía Benjamin Franklin: “Enséñame y recuerdo. Involúcrame y aprendo”.

Estamos preparados para aprender a diario, para crecer poniendo a prueba lo que hemos madurado por nuestro pasado. Ahora bien, el amor se aprende y también se emprende. Las personas que creen que porque están casadas ya está todo hecho, al final se dan cuenta que, si no invierten tiempo y amor en su relación, las cosas se enfrían, llega el distanciamiento, las diferencias irreconciliables y las búsquedas en otras sensaciones o incluso en otras personas. La infidelidad es un problema global. Y por ello existimos las personas que la estudiamos para evitarla.

Como Love Coach sé que, si se emprende en el amor y hay un interés real por mantenerlo vivo, sí se puede tener una relación llena de afecto, reconocimiento, admiración y crecimiento.

12. ¡Vive el presente!

Mi último consejo te hará intensamente feliz si lo sabes aprovechar. La depresión es vivir en el pasado, la ansiedad es vivir en el futuro. ¿Qué tal si vives a tope tu presente con tu pareja? Céntrate en lo que estás compartiendo con ella, en lo que estás aprendiendo con ella y activa tu llama del amor con intensidad y sin medias tintas. ¡Invierte tiempo de calidad en tu relación! Permítete sentirte más completa y más feliz con tu pareja teniendo un equilibrio con estos 12 factores que te he enseñado.