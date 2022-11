2 trucos super poderosos para limpiar y brillar el lavaplatos

Hacer limpieza en la cocina es una tarea del día a día, es de los espacios en el hogar que más utilizamos y no hay tregua a la hora de hacer aseo. Tampoco podemos dejarlo para otro día, pues es clave evitar que las bacterias se acumulen, y a veces creemos que se limita solamente a lavar los platos cuando en realidad el lavaplatos también necesita cuidado, después de todo, es donde vamos a hacer el aseo de todo lo demás.

El lavaplatos, lo sabemos, es una de las superficies más propensas a ensuciarse, porque, aunque no cocinemos allí directamente, es justamente a donde van a parar todos los sartenes, platos, tazas, vasos sucios. Por eso, con el tiempo puede empezar a verse más opaco, y puede que no lo notes, pero esto tiene una razón: no está lo suficientemente limpio y el agua ha ido secándose y acumulándose en la superficie.

Estos dos trucos de limpieza ayudarán a dejar tu cocina impecable. Foto: Freepik

Por eso lo mejor es dedicarle un rato a su limpieza, y no hace falta solo jabón, quizás necesites aliarte de un poco de vinagre blanco, aceite de oliva o la harina para devolverle el brillo, además de darle un uso alternativo a estos ingredientes.

Aquí tienes 2 trucos para limpiar tu lavaplatos y dejarlo brillante con algunos de estos ingredientes.

1. Vinagre blanco y aceite de oliva

Con esta combinación podrás limpiar muy bien tu lavaplatos de acero inoxidable. Ya sabes seguramente que el vinagre es un gran higienizador de superficies, y que es útil para sacarles brillo. Sólo se debe humedecer un paño con la mezcla de este par de sustancias y pasarlo bien por toda la superficie para obtener excelentes resultados.

2. Harina

Sí, así como lo lees, la harina es un gran pulidor del acero inoxidable, incluso capaz de absorber la grasa entre las ranuras del acero. Puedes agregar un poco de polvo después de humedecer la superficie y secarla, luego la podrás pulir. Utiliza suficiente para cubrir la superficie. Con un trapo o paño limpio, puedes hacer movimientos circulares en el lavaplatos o fregadero para pulirlo. Déjalo actuar por unos minutos y retira.

