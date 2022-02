Ropa más blanca con 5 trucos caseros

Un consejo básico para evitar las manchas, es que al lavar las prendas, separes las de colores oscuros de los claros. Foto: Getty Images

Una pieza blanca es imprescindible en el clóset. Eso dicen los expertos en moda, pero son estas, las prendas de color claro, la más susceptibles a manchas y decoloraciones, por eso te traemos 5 consejos con elementos que tienes en casa para que luzcan como nuevas.

1. Bicarbonato de sodio

No solo te ayuda a eliminar la tonalidad amarillenta sino que aporta suavidad a las prendas. Solo tienes que agregar media taza al detergente y lavar de forma habitual. El bicarbonato actúa en profundidad sobre la tela.

2. Vinagre blanco

Este producto no solo ayuda a eliminar la suciedad, sino que acaba con los virus y bacterias de tus prendas. Otra ventaja es que el vinagre no es agresivo con las telas y es un limpiador ecológico, recomendado en caso de tener asma y no poder utilizar limpiadores químicos.

Agrega media o una taza entera de vinagre blanco destilado a tu detergente habitual para lavadora. Realiza el lavado como siempre y, si tus prendas tienen manchas, aplica vinagre sobre la zona afectada y déjalo actuar una hora antes de lavar.

3. Agua oxigenada

El agua oxigenada es otro de los productos que ayudan a blanquear y cuidar las prendas y es tan sencillo como agregar media taza de agua oxigenada en el lavado habitual junto al detergente. También puedes aplicarla de forma directa sobre la mancha.

4. Jugo de limón

El limón contribuye a limpiar a profundidad. Para blanquear ropa con este método, llena una olla con agua y rodajas de limón y ponla a hervir, remoja allí las prendas durante una hora antes de lavarlas. Funciona aún mejor si le agregas una cucharada de sal a la mezcla. Finalmente déjala que se seque al aire libre.

5. Leche

Este ingrediente natural puede ayudar a cuidar las prendas y blanquearlas. Para obtener buenos resultados, pon en remojo la camisa blanca con un taza de leche. Déjala un par de horas y enjuaga como de costumbre.

Otros consejos para mantener la ropa más blanca

Opta por prendas blancas de algodón . Puede darse una reacción química entre agentes químicos y el poliester que podría tornar la prenda amarilla.

Cuidado con el agua que utilices para lavar tu ropa, pues en ocasiones puede estar turbia y hará que tus prendas se vuelvan amarillentas. También es recomendable que el secado lo realices evitando el aire caliente.

Una forma de evitar las manchas en la ropa blanca es no aplicarte perfumes, desodorantes u otros químicos que entren en contacto con la tela. Estos acaban por crear manchas amarillas en la camisa blanca.

