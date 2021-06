3 consejos para gestionar mejor tus finanzas personales

¿Quieres organizar mejor tus ingresos y egresos? Consultamos a una experta en administración financiera para que nos diera tres estrategias que te ayuden a gestionarlas mejor.

El manejo eficiente del dinero es una de las tareas más importantes de la vida personal. Dependiendo de nuestra gestión podremos cumplir con nuestras obligaciones y tendremos la posibilidad de disfrutar de las actividades y cosas que más nos gustan. Sin embargo, a pesar de ser una tarea fundamental, no siempre sabemos cómo hacerlo correctamente.

Es por esto que decidimos averiguar más sobre el tema. En entrevista con la Revista Cromos, Ginna Rojas, magíster en Administración Financiera, nos contó tres formas de gestionar nuestras finanzas personales “para lograr una estabilidad financiera y cumplir los diferentes objetivos y metas personales”.

1. Realiza un presupuesto y controla tus gastos

Rojas asegura que es “importante que identifiques cuáles son los gastos que tienes mes a mes o los que crees que vas a tener para poder cumplir ciertos objetivos y metas personales”.

Una vez hayas identificado esos gastos lo siguiente es organizar los datos. “Con esta información elabora un cuadro en el que coloques cuáles son tus gastos y tus ingresos mensuales. Esto te permitirá identificar qué gastos te están absorbiendo en gran medida tus entradas de dinero”.

Este tipo de cuadros los puedes hacer en un tabla sencilla en Excel. Así podrás evidenciar fácilmente cuánto dinero entre, en qué lo gastas y cuánto te queda disponible para ahorrar o usar en actividades de ocio. Rojas asegura que este método “te ayudará a organizar tus finanzas de manera que cada mes no te quedes sin dinero disponible y evites pedir préstamos que te generan más costos a mediano y largo plazo”.

2. Empieza a ahorrar

Este consejo no es nuevo, lo hemos escuchado en nuestras familias y en gurús de las finanzas. Sin embargo, puede que lo estemos haciendo de forma errónea.

La experta asegura que “en muchas ocasiones lo que hacemos es ahorrar lo que nos sobra de nuestros ingresos, pero no lo tenemos como una cultura. Por esto es ideal que en nuestro presupuesto cada mes una parte de nuestro dinero se destine para el ahorro”.

Esto significa no solo que guardemos los sobrantes, sino que establezcamos un monto mensual de ahorro. “Lo recomendable sería guardar el 10% de nuestros ingresos mensuales para cubrir cualquier eventualidad que se nos presente en nuestra vida diaria o para invertirlo en fondos de inversión que nos genere un tipo de rentabilidad”, dice Rojas.

3. Controla el uso de las tarjetas de crédito

Aunque pueden convertirse en grandes aliadas, si las manejamos de forma incorrecta, puede pasar todo lo contrario. Es fundamental saber hacer un buen uso para evitar contraer deudas.

Al respecto, la experta asegura que “si bien es cierto que el uso de las tarjetas de crédito te da ventajas para empezar a tener una vida crediticia y para el acceso de ciertos productos que ofrecen las entidades bancarias, también es una realidad que el uso excesivo y sin control de estas pueden afectar tus finanzas”.

La mayoría de nosotros solemos recurrir al “tarjetazo” cuando no tenemos el dinero disponible para adquirir una promoción o productos de última hora. “Muchas veces no contamos inmediatamente con el dinero para adquirir ciertos productos que para nosotros están en promoción y lo que hacemos es utilizar la tarjeta crédito y enviarlo al mayor número de cuotas, con el supuesto que vamos a tener mensualidades bajas y que podremos pagarlas cómodamente. Sin embargo, no nos damos cuenta que los intereses terminan absorbiendo gran parte de nuestros ingresos y pagando un mayor valor por el producto”, relata Rojas.

Por esto, lo ideal, según esta especialista en administración financiera, es que en “nuestro presupuesto establezcamos qué compras debemos hacer con tarjetas de crédito y enviarlas al número menor de cuotas posibles y así evitar pagar más a las entidades bancarias”.