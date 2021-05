COVID-19: ¿Qué es comorbilidad?

El programa de vacunación contra el covid-19 fue diseñado para darle prioridad a las personas que sufren de comorbilidades. Consultamos a un médico para que nos cuente qué son y cuáles son las más riesgosas en esta pandemia.

A pesar de los numerosos estudios que se han desarrollado para entender el covid-19, todavía no está completamente claro qué produce que afecte en mayor o menor medida a las personas. Sin embargo, se ha establecido que existen ciertas enfermedades que agravarían los síntomas de este virus.

Puedes leer: Las vacunas Pfizer y Moderna son efectivas contra variantes indias, según un estudio

Para saber qué es una comorbilidad y cuáles son las que producen más riesgo, consultamos a Darío Quimbay, médico de la Universidad Nacional de Colombia, para que nos explique más sobre el tema.

De acuerdo con Quimbay, para entender este concepto debemos primero comprender qué es morbilidad. El médico explica que esta “es la presencia de una enfermedad y comorbilidad es la coexistencia de varias enfermedades o trastornos sean primarios o secundarios. Es decir, son enfermedades que se presentan de forma simultánea”.

Por ejemplo, si una persona tiene diabetes, ese padecimiento es una morbilidad. Cuando aparecen complicaciones desencadenadas por la diabetes, como la insuficiencia renal, se habla entonces de comorbilidades.

Comorbilidades y covid-19

“Al hablar de comorbilidades, en el caso del coronavirus, hablamos de factores de riesgo que pueden empeorar los efectos del covid” asegura Quimbay. Dentro de estas enfermedades coexistentes se destacan:

Diabetes: ya que favorece la aparición de infecciones bacterianas.

Hipertensión: aunque no se ha establecido una razón conocida, esta enfermedad agrava la sintomatología del SARS-COV-2.

Obesidad: especialmente la obesidad mórbida genera una limitación en la expansión del tórax lo que dificulta la respiración.

VIH: al ser un retrovirus, este favorece la aparición de otro tipo de enfermedades infecciosas, ya sean virales o bacterianas.

Lupus o cáncer: la toma de medicamentos que combaten estos padecimientos producen inmunosupresión.

Lee también: ¿Por qué te duelen los músculos después de hacer ejercicio?

No obstante, Quimbay enfatiza que el no tener comorbilidades no garantiza que el covid-19 no vaya a tener graves complicaciones. Es por esto que en cualquier caso se deben mantener los protocolos de biosegurdad y prevención que reducen las posibilidades de contraer el virus.

Comorbilidades en niños

Las comorbilidades en niños como factores de riesgo para el coronavirus todavía son desconocidas. “Los niños desarrollan la morbilidad del covid-19 en menor medida que los adultos. Sin embargo, existen condiciones que agravarían la sintomatología del virus. Por ejemplo, los niños están en tratamiento inmunosupresor o con cáncer”, explica Quimbay.

Las razones por las que no hay tanta información al respecto son las razones éticas que implican la realización de estudios en niños. Adicionalmente, por ahora no se han probado las vacunas en esta población.

De acuerdo con un comunicado oficial de la Sociedad Colombiana de Pediatría, hasta el momento se desconoce la existencia de una variante que afecte de forma más intensa a los niños.

¿Cómo prevenir el covid-19?

Tapabocas: el uso de mascarilla es parte de las medidas de prevención. Al ponértela, lo debes hacer con las manos limpias y asegurándote de que cubra nariz y mentón. La OMS no se aconseja el uso de tapabocas con válvulas.

Lavado de manos: lavar tus manos es una de las estrategias más efectivas para eliminar microbios y disminuir el contagio. Debes utilizar jabón y hacerlo cada dos horas.

Distanciamiento social: también conocido como sana distancia, requiere que mantengas un mínimo de dos metros entre personas para evitar el contagio. Además, debes evitar las reuniones sociales y las aglomeraciones.

Recuerda que si tienes una comorbilidad debes evitar salir. De esta forma reducirás al mínimo las posibilidades de contraer el virus. Finalmente, si ya estás vacunado, ten en cuenta que esto no significa que puedas dejar de practicar los protocolos de bioseguridad.