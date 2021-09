3 increíbles formas de invertir y sacarle provecho a tus ahorros

En muchas ocasiones, no sabemos cuál es la forma ideal para invertir nuestros ahorros y terminamos destinándolos para adquirir elementos que quizás no necesitamos o que no nos generan ninguna rentabilidad. Es por esto que consultamos a una especialista para conocer qué podemos hacer con el dinero que hemos ahorrado.

Te puede interesar: 3 consejos para gestionar mejor tus finanzas personales

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

En entrevista con la Revista Cromos, Ginna Rojas, magíster en Administración Financiera, nos contó de tres formas en las que podemos conseguir rentabilidad y utilidad del dinero que hemos destinado como ahorro.

1. Finca raíz

Cuando hablamos de invertir nuestro dinero en finca raíz no nos referimos únicamente a la compra de vivienda, sino también hacemos referencia a la adquisición de otros inmuebles como oficinas o bodegas. Según datos del Ministerio de Vivienda, durante el primer semestre del año 2021, el mercado de la compra de vivienda tuvo un crecimiento del 63% con relación al mismo periodo del año 2020. Por otra parte, si bien es cierto que, la compra de oficinas y bodegas sufrió una alta afectación debido al Covid-19 ya que, el trabajo en casa fue una obligación para la mayoría de las empresas, no es menos cierto que, este sector planea reinventarse ofreciendo alternativas para adecuarse al teletrabajo.

No obstante, es pertinente mencionar que, sin importar si se va a invertir en la compra de vivienda, oficina o bodega, se debe tener en cuenta aspectos como el presupuesto con el que se cuenta para invertir en la compra de la finca raíz. Además, es importante considerar si son suficientes los recursos con los que contamos o si por el contrario debemos apalancarnos con otra fuente de financiación y si es así se deben evaluar los costos que tendría acceder a estos recursos.

Otra alternativa para sumar a los ahorros que se tienen es revisar los subsidios que otorga el gobierno o las cajas de compensación para la compra de vivienda. Adicionalmente, es recomendable comprar inmuebles sobre planos con constructoras reconocidas, ya que esto permite que se pueda obtener un mejor precio al momento de la compra y poder organizar los pagos de la cuota inicial en un mayor plazo.

Lee también: Cómo saber si alguien te bloqueó y más trucos de WhatsApp que te sorprenderán

2. Fondos de inversión

Esta alternativa permite tener una diversificación de la inversión combinando activos de renta fija con activos de renta variable. Para realizar estas inversiones es importante tener en cuenta que hay una regla general la cual consiste en que a mayor riesgo de la inversión se generará una mayor rentabilidad. Es por esto que se debe tener en cuenta cuál será el grado de aversión al riesgo que se tendrá y, además, que los rendimientos dependerán del comportamiento de los activos en los que se invierta el dinero.

También debemos analizar que la inversión realizada tenga una buena diversificación puesto que, en caso de que se llegue a presentar alguna perdida en los rendimientos de algunos de los activos, el portafolio no se verá afectado de manera negativa en su totalidad.

Por lo anterior es importante resaltar que, si no se tiene mucha experiencia o se desconoce el mercado, es recomendable realizar estas inversiones con fondos de inversión reconocidos que cuenten con una amplia trayectoria.

3. CDT

Los CDT son una opción recomendada en caso de no estar seguro en que desea invertir su dinero. Estos certificados de depósito a término son útiles ya que, pueden tener una rentabilidad de entre 1% al 5% en promedio, pero se debe tener presente que solo se podrá disponer del dinero cuando finalice el plazo pactado inicialmente.

Este puede ir desde unos pocos meses hasta varios años, en consecuencia, no es recomendable pactar plazos muy largos ya que las tasas varían y podría acceder a mejores rentabilidades.