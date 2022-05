4 usos creativos del papel de cocina que te facilitan la vida

Toalla de papel Foto: iStock

El papel absorbente o para secar es un excelente aliado en la cocina, por lo general, no solo absorbe sino que además deja todo como si estuviera nuevo. Para cuando se riegan líquidos o se nos ha hecho un desastre en la cocina, es una gran solución, peor no es el único uso que le podemos dar a este producto.

Te puede interesar: 3 beneficios de la fibra. Consúmela en lentejas, garbanzos y avena

Aquí te contamos cómo puedes usarlo de manera práctica en otras situaciones distintas, y así podrás aprovechar el papel absorbente mucho más.

Absorbe la grasa en alimentos

Seguto que lo has usado para limpiar superficies que estén grasosas, pero nos referimos al uso especial de absorber grasas incluso de los alimentos. Este papel super absorbente no tiene su nombre por nada, y es que absorbe toda clase de líquido, así que puede extraer el excesos de grasa de nuestros alimentos fritos. Este papel es excelente para retirar aceite y otras grasas en nuestros alimentos que se quedan dentro de ellos o en su superficie. Acostúmbrate a usarlo siempre que tengas una duda, puede ser sobre carnes, papas, arepas, embutidos, etc., para evitar que su tipo de cocción afecte tu salud.

Evita la humedad en muchos espacios

El exceso de humedad en alimentos o en refractarias de almacenamientos se puede combatir cuando guardas lo que cocinas con un pedazo de papel absorbente. Es útil cuando se trata de guardar cosas en la nevera. Puedes poner un poco de papel absorbente en el fondo de la refractaria donde guardes verduras, embutidos o quesos, y así evitarás la concentración de humedad, esto alargará la vida de muchos alimentos como el queso, el apio, la espinaca, entre otros.

Elimina la grasa de las sopas o caldos

Este papel es tan resistente que además de absorber es perfecto para filtrar caldos o sopas que se hayan cocinado con proteína que tenga mucha grasa o aceite. Si te desagrada ver la grasa que flota luego de cocinar un pollo o un pescado pero necesitas la base para la salsa y otras preparaciones, lo que puedes hacer es retirarla con una toalla de papel absorbente por unos segundos sobre el caldo o la sopa, y el papel absorberá la capa de grasa que flota en la superficie. En un segundo tu caldo quedará perfecto.

Ayuda a germinar semillas

Y si lo que quieres es tener una huerta en casa, el papel absorbente es perfecto para ayudarte a germinar semillas. El papel absorbe la humedad y la retiene, apenas la cantidad justa para que una semilla crezca, por lo que solo necesitas ponerlas entre dos toallas de papel absorbente húmedas, y veras que con el tiempo las verás crecer y germinar en pequeños brotes, ideales para comer, agregar a tus ensaladas o sembrar en cultivo.

Te puede interesar: Tiroides: 7 mitos sobre esta glándula que debes olvidar para cuidar tu salud