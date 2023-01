5 consejos para envejecer saludablemente y no atormentarte en el proceso

A medida que avanzan los años, debido a múltiples factores comienzan los procesos que llevan al envejecimiento y a la aparición de enfermedades degenerativas propias del mismo. Podemos desde edades tempranas iniciar el proceso de prevención para atenuar y minimizar todos estos cambios.

Aunque parezca mentira, existe un miedo irracional a hacerse viejo, así como una manía casi suprema a ponderar la idea de lo joven. Las personas que sufren de esta extraña fobia han estado dedicadas a cuidar en exceso su aspecto físico.

¿Qué significa envejecer en una persona?

Hay personas que desconocen o rechazan los signos de la madurez, que llegan de forma gradual. Una de las señales más marcadas de quienes la sufren es la búsqueda permanente por tener una tez radiante y templada.

Aunque envejecer es un proceso natural, hay ciertas personas que no lo aceptan fácil, por ello te damos consejos para sobrellevarlo. Foto: Pexels

De acuerdo con la revista Senesciencia de la Universidad de Barcelona “envejecer es un proceso inevitable e irreversible, pero no necesariamente negativo”. Francesc Formiga, director del programa de envejecimiento del Hospital Universitari de Bellvitge, destacó para la revista que “la idea más aceptada es que tenemos que considerar el envejecimiento como una parte más de la vida. En el ciclo vital de una persona hay varias etapas: el nacimiento, la infancia, la adolescencia, la edad adulta y, a partir de cierto momento, empieza a envejecer”.

Igualmente, destacó que “es difícil concretar qué es envejecer porque no se trata sólo de una pérdida: con la edad, las personas adquieren conocimiento o experiencia, que son valores positivos. Hay que hablar del envejecimiento como un fenómeno global, físico pero también psicológico, social, etc. Es cierto que, desde el punto de vista estrictamente biológico, parece que sí que hay órganos que empiezan a perder funcionalidad. Pero no se puede generalizar, se debe valorar cada individuo: algunas personas envejecen más rápido y otras lo hacen más lentamente”.

Consejos para envejecer saludablemente

El medio Medlineplus enlistó varias opciones en las que destacó algunas prácticas para mejorar la salud y envejecer de la mejor manera.