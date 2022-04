5 ejercicios prácticos para hacer el sexo anal más placentero

La lubricación: es importante que las parejas que vayan a realizar la práctica del sexo anal usen siempre lubricante. El ano, al contrario de la vagina no se lubrica de forma natural, así que es importante que para no sentir dolor uses lubricante a base de agua y aprendas a usarlos cuando intentes cualquier juego anal que incluya, por ejemplo, juguetes sexuales. Se recomienda su uso pues para que no haya ningún tipo de dolor ni se produzcan heridas que aumenten los riesgos de enfermedades de transmisión sexual.