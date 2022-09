5 reglas del feng shui sobre tu cocina

El Feng Shui es un antiguo sistema filosófico centrado en buscar armonía e influencia positiva en un espacio. Según esto, no todos los objetos deberían estar cerca o a la vista, y muchos se deberían guardar pues afectan la armonía de tu casa, y en este caso, de la cocina.

Te puede interesar: Tender la cama no solo te hace más productivo, esto detalla un estudio

Después de la pandemia, muchos de nosotros pasamos mucho tiempo en nuestra casa, e incluso, en nuestra cocina, por lo que nuestros espacios en general deberían ser agradables, darnos gusto, y estar cargados de buena energía y buenas vibras.

Si te has fijado, hay espacios propensos para pasarla mejor que otros en tu propio hogar o en los de tus familiares. Una mala iluminación o un espacio muy estrecho cambia las interacciones de una relación, entre otros. Según el Feng Shui, esto tiene que ver con la energía y el orden de los objetos de la casa, y todo esto está muy ligado a la armonía.

Como la cocina es donde cocinas tus alimentos es importante que de aquí salgan buenas energías. Por eso en el feng shui la cocina es considerada el centro de tu hogar. Aquí 5 puntos para tener en cuenta:

1. La distribución de tus objetos influye en el flujo de energía

Si tienes todo apilado y demasiadas cosas afuera, es posible que nada fluya. La distribución de tus objetos en la cocina es muy importante, esto hará que el flujo de energía sea constante y positivo,

2. La orientación de la cocina también influye

Según expertos en feng shui, este espacio no debe de quedar lejos de la entrada de la casa y debería estar orientado al sur. Aunque no todos podemos decidir esto, si encuentras una cocina que tiene estas características seguro será todo muy favorable. De ser posible es necesario que desde la puerta no se vea el interior de la cocina.

3. Las ventanas deben estar abiertas

Si hay ventanas en tu cocina deben estar, por lo general, abiertas. Tanto por ventilación como por flujo de energía. Es bueno que si puedes no des la espalda a las ventanas, y si se encuentran a los costados la energía tendrá un mejor flujo.

4. Los elementos como el agua y el fuego deben estar alineados pero no juntos

El fregadero o lavavaplatos se recomienda que esté alineado con la estufa, pero es importante que no estén juntos, es decir, deben estar ligados pero nunca pegados el uno con el otro ya que son elementos contrarios.

5. Los colores también son importantes

Los colores también toman gran importancia dentro del feng shui. Los colores que no benefician este espacio son el negro y el azul, pues son considerados colores fríos que apagan el fuego y la energía que necesita tu cocina. Sin embargo, el rojo aunque está lleno de energía es demasiado exagerado y tal vez no debe usarse en exceso. Lo mejor es combinar verdes y naranjas o blancos y grises para equilibrar y no interferir.

Te puede interesar: Carga laboral: Las peligrosas enfermedades que causa