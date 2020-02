Alena Pettitt, la millenial conservadora que defiende el papel tradicional de las mujeres en el hogar

Redacción Cromos

"La rebelión realmente surgió cuando conocí a mi esposo. Me dijo: 'Sé que quieres un hombre que te cuide y que te haga sentir segura' y se ofreció a ser esa persona", manifestó la ama de casa en una entrevista.

Alena Kate Pettitt es nostálgica. Extraña el tiempo en que las mujeres se dedicaban enteramente al hogar, lejos de oficinas y las universidades. Su vocación la inspiró a crear un movimiento en Inglaterra para atraer a las que hoy abrazan el papel que con dignidad cumplieron sus madres, sus abuelas y sus tatarabuelas. ¿Cuál es ese papel? El de la consagración total a los quehaceres de la casa (También le puede interesar Ser o no ser ama de casa: ¿dejarías todo por consagrarte al hogar?).

Sus ideas tradicionales arrastran el movimiento llamado #TradWives. Las redes sociales son sus principales aliadas a la hora de llevar su mensaje, que también se puede profundizar en su libro Ladies like us. "Pienso que ser una esposa tradicional es sobre invertir en tu esposo, en tu familia e inspirarlos para ser las mejores personas posibles. Es algo totalmente altruista", dijo la británica de 34 años a la BBC. “Las que integramos el movimiento queremos reforzar los roles de la familia y nosotras las amas de casa somos importantes”.

En su cuenta de Youtube, Alena Kate comparte trucos para ser una ama de casa exitosa y se defiende de las mujeres que consideran anacrónica las banderas que defiende. “Si dices que puedes ir al mundo laboral y competir con los hombres, pero no puedes quedarte en tu hogar, con eso me estás quitando una opción que elegir", opina con frecuencia.

“Empoderamiento es decir que no quiero ser parte de la narrativa moderna que dice que eres menos por quedarte en casa. No nos hagan sentir como que no valemos la pena por mantener el hogar. Estamos criando a la próxima generación de personas que acabarán haciendo las leyes que afectarán a nuestro futuro”.

Suele enfriar las criticas subrayando que su objetivo principal es defender el trabajo de las amas de casa, una discusión que sigue candente en casi todas las naciones, pues las personas dedicadas al hogar no cotizan pensión y su servicio de salud depende de sus cónyugues. “El trabajo de la ama de casa debería ser reconocido por los gobiernos”, aclaró en la entrevista antes de expresar “no quiero que mi esposo llegue a casa, después de un largo día de trabajo y tenga que cocinar para mí, porque mi papel es estar en casa”.

Para los interesados en leer sus prismas, su libro se puede conseguir en varias librerias virtuales.