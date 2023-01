Apps de citas: estos son los temas que debes evitar al conversar

Vivimos en una realidad en la que encontrar el amor en algún lugar espontáneo como en el bus o incluso en un bar es cada vez más algo lejano, por eso muchos recurren a las apps de citas, donde se dispone de todo un universo de opciones.

Aunque las personas parecieran estar más disponibles, esto no quiere decir que sea más fácil hacer match con alguien y se den las cosas de manera fructífera, entre la generación millennial, generalmente hay que pasar por muchas personas hasta conocer la que realmente es la indicada.

Teniendo en cuenta que las dinámicas en estas aplicaciones, como Tinder, Bumble, Badoo, entre otras, para muchos son poco espontáneas o fluidas, construir una conversación podría parecer algo tedioso, entonces ¿cómo hacer las cosas más fácil? O ¿cómo destacar entre toda la multitud?

A partir de estas dudas, recientemente la dating app Plenty of Fish realizó una encuesta que fue compartida por el portal Bustles y como dato interesante, estos son los temas que los usuarios de estos servicios están cansados de hablar:

Política

Este tema, naturalmente, varía mucho dependiendo del contexto, en Colombia, por ejemplo, sería preferible no mencionar a Álvaro Uribe, mientras que en Estados Unidos lo mejor es evitar conversar sobre Donald Trump.

Si bien conocer las posturas políticas de una posible pareja es importante, es mejor dejar el tema para cuando ya exista una confianza más sólida, para evitar momentos incómodos.

Dieta

El tema de la nutrición o las dietas puede ser delicado, después de todo puede dar justo en las inseguridades de cualquier. Si después de llevar meses en uno riguroso régimen y por fin te vas a dar un gusto, no es necesario mencionar esto, tampoco es aconsejable hablar de cuáles son esas comidas más saludables y cuáles no, la investigación mencionada previamente dice que el 20% de los usuarios no toleran las charlas sobre calorías.

Millennials

El encasillar a la gente por su generación generalmente no es algo positivo, especialmente cuando se trata de los millennials, ya que es aún más susceptible la discusión. Entonces es mejor no hablar de comparaciones o el poder de las selfies, etc.

Realeza

Puede que para ti la muerte de la reina Isabel II haya sido todo un hito en la historia de la humanidad, o puede que te haya fascinado el nuevo documental del príncipe Harry y Meghan Markle, pero ten presente la siguiente cifra: el 12% de los usuarios de Plenty of Fish respondió que las casas reales no son un tema atractivo en absoluto.