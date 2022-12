Articulaciones: 4 consejos para que las protejas

El cuerpo, las articulaciones, la circulación, el azúcar en la sangre, el colesterol entre otros, son temas de cuidado si se quiere gozar de un buen estado de vida. Aunque se trate de una dolencia menos común que otras, el dolor de huesos sí puede llegar a afectar la calidad de vida de quien lo padece.

Con la edad el cuerpo disminuye la capacidad de producir colágeno produciendo desgaste y dolor en las articulaciones, y en algunos casos, enfermedades degenerativas como la artritis, artrosis y osteoporosis. Estas molestias en algunos casos pueden generar una incapacidad para moverse o realizar alguna acción.

¿Qué es una articulación?

Según Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, las articulaciones son como una bisagra en las partes en las que se unen uno o más huesos. Entre dichas áreas se encuentran, por ejemplo, las rodillas, los hombros, las muñecas, entre otras.

Aunque son asociadas al dolor óseo, las articulaciones no están conformadas solo por huesos, también poseen músculos, cartílagos y ligamentos. Toda esta estructura está diseñada para soportar el peso del cuerpo y movilizarse sin inconvenientes.

Por lo anterior, su cuidado es fundamental con el fin de evitar complicaciones como las mencionadas al inicio de esta noticia (artritis, artrosis, osteoporosis, entre otras).

Consejos para cuidar las articulaciones

A través de un artículo revisado y aprobado por la enfermera Leidy Mora Molina en el portal especializado Mejor con Salud, se listó una serie de recomendaciones que deberías tener en cuenta para cuidar tus articulaciones y evitar dolores intensos e hinchazón.

1. Ejercicio

La vida sedentaria se debe evitar a toda costa si lo que quieres son unas articulaciones sanas y fuertes. Debes realizar ejercicio de forma regular pues, además de ayudar el dolor si ya lo presentas, mejorará la movilidad y fortalecerá la musculatura que hay alrededor.

Así mismo, la práctica de actividad física te mantendrá alejado de la obesidad y el sobrepeso, dos afecciones que repercuten directamente en las articulaciones.

2. Calzado adecuado

Si posees problemas en las articulaciones lo más es seguro es que tu médico ya te ha dicho que debes usar calzado amplio y cómodo. Incluso, si es necesario, te habrá recetado algunas plantillas para que te sientas mejor.

Te aconsejamos que dejes de usar tacones altos pues favorecen la degeneración de las articulaciones. Tampoco quiere decir, que tengas que usar zapatos completamente planos, pues tampoco es recomendable.

3. Dieta

Para tener unas articulaciones óptimas es necesario que tu dieta sea rica en calcio. Así, se prevendrá el surgimiento de enfermedades asociadas a los huesos.

Entre los alimentos que se recomiendan también están aquellos con grandes cantidades de vitamina K, pues ayuda a la absorción correcta del calcio. Las hortalizas, los aceites vegetales, los arándanos y los lácteos, son algunos de los que poseen este nutriente.

4. Hábitos de postura

Cuando se tiene una mala postura puede generar dolor y, a largo plazo, problemas en las articulaciones. Lo mejor es evitar estar siempre en la misma posición por un largo periodo de tiempo.

Por ejemplo, no se aconseja estar mucho tiempo de pie o sentado, no encorvar la espalda cuando se está apoyado en algún lugar, no doblar o la columna cuando se levantan cosas pesadas y no utilizar sillas o sillones en mal estado.