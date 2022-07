Así puedes usar la manzanilla como limpiador facial

La manzanilla es una de las plantas medicinales más populares y fácilmente aprovechables en casa.

La recomiendan para relajar, conciliar el sueño, poner en la piel, etc. No es gratuito que esta infusión tenga tan buena acogida y se utilice para tratar tantas dolencias en remedios caseros. Sus efectos benéficos son muy amplios e incluso son ideales para usar directamente sobre la piel.

Beneficios de la manzanilla como limpiador

La manzanilla es una planta muy saludable, ¿pero sabías que también sirve para limpiar la piel?

Gracias a su efecto antiinflamatorio y antiséptico puede ser de gran ayuda para limpiar y desmaquillar, peor no solamente eso, por su gran poder puede ayudar a tratar problemas como la dermatitis o las irritaciones cutáneas.

Si la usas directamente sobre tu piel tendrás muchos beneficios, pues la dejará limpia e hidratada.

Por sus propiedades desinflamatorias, también mejorará como se ve, la infusión hará que tu piel se vea tonificada, suave y ayudará a reducir el tamaño de tus poros.

Si tienes acné, la manzanilla te ayudará a disminuir su aparición y es útil también para disminuir ojeras y arrugas alrededor de los ojos.

Además, si tienes piel sensible, es el mejor aliado que puedes usar, es amigable te ayudará a nutrir tu piel sin irritaciones.

¿Cómo usar tu infusión de manzanilla para limpiar la piel?

Necesitarás:

· 2 tazas de agua

· 3 cucharadas de Manzanilla

· Pomos o almohadillas de algodón

Preparación y uso:

1. Lo primero que debes de hacer es preparar una infusión de manzanilla, como si la fueras a beber, pero en mayor cantidad de la planta para que tenga una mayor concentración y así sientas más sus efectos. Pon toda el agua en una olla pequeña y llévala a fuego medio hasta que comience a hervir. Solo déjala unos segundos, no es necesario que la dejes mucho tiempo pues se comenzará a evaporar.

2. Como segundo paso, retira del fuego y agrega la manzanilla, deja que se infusione por 10 minutos. Después de eso cuela el agua, y déjala enfriar unos segundos. ¡Cuidado! No te quemes.

3. Como tercer paso deberás guardarlo en la nevera para que no sea un peligro para tu piel y tenga un efecto refrescante cada vez que la uses y no se dañe.

4. Utiliza un pomo o almohadilla de algodón y mójalo con la infusión para desmaquillar y limpiar tu rostro suavemente. Puedes usarlo a diario y verás que tendrá un efecto reparador e hidratante en toda tu piel.

