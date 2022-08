¿Qué es el boobgasm? El clímax desde los senos

Recientemente se empezó a hablar del boobgasm, que es una técnica que sirve a las mujeres para alcanzar orgasmos al estimular los senos, un momento que se puede disfrutar tanto en solitario como con buena compañía.

Es hora de empezar a pensar que el orgasmo solo puedo ocurrir cuando hay penetración, pensemos que la vagina y el clítoris tienen un gran poder al ser estimulados, ahora, no dejes de lado la posibilidad de llegar al clímax por acariciar los pechos y los pezones.

Hay que recordar que el cuerpo, especialmente el femenino, está lleno de puntos erógenos que aumentar el placer y al estimularlo se puede disfrutar muchísimo más del sexo.

Hay algunas investigaciones, estudios e informes que mencionan que estimular los senos es algo parecido a la estimulación del clítoris y la vagina, de hacerse de la forma indicada, podrías alcanzar orgasmos igual de largos e intensos.

¿Qué es el boobgasm en sí?

Para conocer más sobre el boobgasm, ten presente que es un momento en el que se llega a la máxima excitación por estimular los pezones y senos de la mujer, de esta manera se sincronizan las partes superiores con las inferiores para lograr un orgasmo pleno y una situación de gran placer.

Lo anterior quiere decir que cuando juegas de esta manera con tus pechos, también se activa una parte sensorial de la vagina y el clítoris, conocido también como el punto G femenino.

¿Cómo lograr un boobgasm?

Si quieres experimentar uno, recuerda que todo empieza con un juego previo, caricias, besos, déjate llevar por la situación. Pídele a tu pareja que toque los pezones por encima de la ropa, hasta que empieces a notar cómo se endurecen poco a poco.

Es probable que en el sexo la situación se ponga algo intensa, casi ruda, debido a toda la excitación que tú y tu pareja sienten, pero esto no puede aplicar cuando intentas conseguir un boobgasm, ya que los senos son muy sensibles, así que no lo hagas con mucha fuerza, más bien con cariño y suavidad. Puede haber uno que otro apretón, pero nada muy brusco, si no puedes arruinar el momento.

No te olvides del poder de la lengua, si estás sola y logras alcanzar los pezones con la lengua, aprovecha y pásala sobre ellos, hazlo en diferentes direcciones y diferentes velocidades, para que sientas qué es lo que más te excita.

En caso de estar acompañada, que la otra persona haga ligeros mordiscos en tus senos, que chupe con suavidad los pezones y juegue con la lengua, así como puede pasar en el sexo oral, poco a poco estarás más cerca del tan anhelado orgasmo.

Si quieres algo extra, puedes usar juguetes, por ejemplo, algún tipo de vibrador. Tampoco dejes de lado los besos e, inclusive, la penetración.

No te desanimes si no logras el orgasmo al primer intento, hazlo con práctica, sigue intentándolo en otras ocasiones, explora, experimenta, hasta que sea toda una realidad que valga la pena.