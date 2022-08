¿Cómo dejarse crecer la barba y no morir en el intento?

La barba continúa posicionándose como el truco de belleza más importante para los hombres en la actualidad, ese estilo setentero sigue siendo muy apetecido. Sin embargo, no a todos les queda bien.

Si estás pensando en dejarte crecer la barba, es importante que entiendas que hay algunas cosas que debes hacer y otras cosas que sí. A continuación, compartimos varios datos que pueden ser de ayuda si estás decidido a abrazar este look.

Sé realista con el resultado

Ten presente que hay muchos estilos de barbas, no creas que las que son completamente uniformes son las únicas que se llevan con estilo, evalúa cómo te crece la barba y también cuál es la forma que se ajusta a la forma de tu cara.

Deja que el crecimiento del vello se vea influencia por el tipo de barba que quieres alcanzar, sin embargo, recuerda que este estilo debe tener presente la forma en que te crece, hay que ser realistas.

Si te sale en forma de parches, es decir, con inconsistencias, es decir, que en la parte del bigote y mentón es bastante espesa, pero en las mejillas es más esparcida, entonces debes tener expectativas que se adecúen a este tipo de casos.

Déjala crecer

Es importante que seas un ser paciente, por ejemplo, el tiempo podría ayudar a solucionar esos parches que no crecen tanto, además, este factor es indispensable para lograr cualquier look. Una barba puede transformarse en algo nuevo casa semana, entonces si crees que nunca te va a quedar como tú quieres, especialmente si se trata de una larga, puede que llegue el día en que despiertes sintiendo que has alcanzado tu anhelado objetivo.

No te olvides de los detalles

Una clave para mantener una barba es dejarla definida, es decir, mantén afeitada la línea del cuello y que las líneas de las mejillas se vean limpias. Esto hace que el estilo se vea más refinado y estilizado, como un hombre de negocios. A menos que un estilo más relajado, rock star, hippie, sea lo que deseas.

Pule mientras crece

También debes tener presente que debes recortarla y esculpirla mientras va creciendo, puede que parezca contraproducente para ti, pero las barbas funcionan como los cortes de pelo, hay que ir retocando.

Esto ayuda a que el pelo crezca en la dirección que necesitas, más denso en algunas partes, menos en otras. Hay productos para estilizar que puedes usar para influenciar el proceso, pero sobre todo debes mantener los pelos en el lugar correcto, esto quiere decir, deshacerse de aquellos vellos rebeldes, o eliminar algún bulto incensario. Entonces será necesario que compres unas tijeras especiales para barbas, o de buen filo.

Productos nutritivos

Puedes hacerte con un arsenal de productos especializados para la barba, si en serio estás determinado en mantenerla bonita y en orden. Unas cuantas gotas de aceite pueden absorberse bien y darle al pelo los nutrientes necesarios y un brillo que todos queremos, esto también hará que sea más manejable. También puedes conseguir una crema o bálsamo, cuya consistencia es más pesada a la del aceite, esto hará más fácil el proceso de estilizarla.

Péinala todas las noches

Existen cepillos especializados en barbas, estos ayudan a exfoliar la piel que hay debajo, para principiantes, las células de piel muerta se eliminan y previene que se levante la piel. Asimismo, peinarla cada noche asegura un resultado sano a largo plazo.

Este proceso hace que se distribuyan los aceites que la piel naturalmente produce, de otra manera quedaría en la base y solo se nutriría esta parte del pelo. La distribución previene que el vello se rompa, haya frizz y puntas separadas.