Calendario lunar diciembre 2021: cuándo cortar el pelo y cómo evitar la horquilla

Descubre aquí cuáles son los mejores días para cortar tu cabello en este mes de diciembre.

Las fases lunares pueden influir en el crecimiento del cabello, así como en su apariencia y textura. Por esta razón, existen ciertos días en que los cortes y cambios tendrán un mejor impacto. Para saber cuáles son, consultamos a una experta.

En entrevista con la Revista Cromos, Amparo Ortiz, peluquera y experta en el cuidado del cabello durante 30 años, nos indicó las mejores fechas de diciembre para hacer un cambio de estilo en nuestra melena y cuatro recomendaciones para evitar la horquilla o puntas abiertas.

¿Cuáles son los mejores días para cortarse el cabello?

Seguramente has escuchado que la luna influye en el crecimiento del cabello. Según Ortiz, la mejor fase para despuntarlo o hacer un nuevo corte es durante la luna menguante, pues en esta fase hay una energía positiva de la Luna sobre cómo crece y se ve nuestro cabello.

Con esto en mente, los mejores días para pasar las tijeras por tu melena serán del 26 al 29 de diciembre. Recuerda que puedes cortar tu cabello cualquier día. Sin embargo, se aconseja hacerlo durante estas fechas, pues la Luna podría ocasionar que crezca más fuerte, sano, brillante y sedoso.

Recomendaciones para evitar la horquilla

1. Evita los procesos químicos agresivos

La decoloración, la tintura y la queratina son solo algunos de los procesos que deberías evitar para no tener las puntas abiertas. Esto no significa que no pedas cambiar el color de tu cabello. Debes verificar el tipo de químicos e ingredientes con los que se fabrican los tintes y tratamientos que usas para elegir la opción menos agresiva y así prevenir la resequedad y las puntas abiertas.

2. Reduce el uso de plancha, pinza y secador

El uso constante de estos aparatos puede dañar el cabello, ya que las altas temperaturas provocan resequedad y fragilidad. Como resultado, tu cabello se volverá quebradizo y con horquilla. Utiliza siempre un protector de calor y úsalos de forma esporádica.

3. Usa tratamientos naturales

Las mascarillas con ingredientes naturales nutrirán e hidratarán tu cabello. No gastarás mucho en la compra de los productos y no estarás aplicando químicos que pueden tener efectos adversos en tu melena.

4. Lleva una dieta saludable

Lo que comemos se refleja en nuestro cabello y la apariencia de este. Así que llevar una dieta balanceada y saludable e hidratarte lo suficiente son una estrategia para que tu melena se mantenga sana, fuerte y brillante.