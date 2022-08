¿Cómo curarse de los celos enfermizos? Sigue estas herramientas

Los celos son esa piedrita en el zapato que padecen muchas parejas, aunque parece ser algo común en nuestra sociedad, no quiere decir que socialmente debería estar aceptado porque lo único que demuestra es la poca inteligencia emocional que muchos tenemos.

También te puede interesar: ¿Los cristales tienen el poder de aumentar la libido?

Aquí encuentras más contenidos como este

Afortunadamente parece que, al menos las nuevas generaciones, están empezando a abrir los ojos ante este tipo de problemas y esas películas románticas o telenovelas con las crecimos, aunque antes nos hacían suspirar, ahora nos damos cuenta de lo equivocadas que están.

De acuerdo con los expertos, una baja autoestima está detrás de esas personas que sufren de celos obsesivos, que tiene una característica más peligrosa que es involucrar a su pareja en un círculo vicioso.

El miedo es uno de los núcleos de esta situación, la terrible sensación y posibilidad de ser abandonados, quedarse solos y una inseguridad con la que buscan controlar cada uno de los momentos, es decir, la vida entera de esa persona especial. La buena noticia es que, como muchas cosas en la vida, tiene remedio.

Es importante aprender a diferencias los celos tóxicos de los “normales”, así como pasa con las emocionan que provocan un comportamientos obsesivo y dañino para las personas, se puede aplicar la siguiente técnica: “Toda emoción es sana si dura lo que le tomaría a una línea desaparecer cuando la dibujas en la superficie del agua, o sea, si enseguida se va. Los celos son naturales, lo fundamental es no quedarse ‘trabado’ con esa emoción”, dice la ONG El Arte de Vivir.

Además: Consejos para ser una mejor pareja de acuerdo con expertos

De esta manera, la plataforma de psicólogos TherapyChat recomienda varias herramientas para dar frente a los celos:

¿Cómo superar la dependencia emocional?

“Tenemos tanto miedo a estar solos que nos parece que estar celosos es lo normal ya que no queremos perder a la persona con la que estamos. La dependencia emocional nos quita energía y nos empobrece la autoestima. Si amamos con dependencia no amamos realmente, y no dejamos libertad a la relación de pareja para dar lo mejor y enriquecerse. Si piensas que tú o tu pareja podéis tener dependencia emocional, poneos en contacto con un psicólogo que os podrá ayudar a superarla de la forma más eficaz”, recomiendan, pero ante todo alientan a buscar ayudar profesional si se trata de un caso muy persistente.

La igualdad en la pareja es fundamental

Aquí cuando se habla de igualdad en las labores domésticas o finanzas, más bien se hace referencia a si tienes el pensamiento de que tu pareja es un objeto, una posesión, que hace y dice lo que quieras cuando quieras.

“Cuando tenemos pareja nos comprometemos con otra persona a compartir la vida y el amor, pero no abrimos las puertas al control y al poder. Nuestra pareja no es nuestra. Y tú no eres de tu pareja. Sois dos seres libres e independientes y debéis respetaros como tales. Amar desde la igualdad es un buen consejo para solucionar los celos patológicos”.

La importancia de tener una vida propia

Debes mejorar tu vida social, que no todo gire alrededor de tu pareja, dale y date espacio. Despéjate y sal con amigos, familiares, haz tus propios planes, en los que no necesariamente debe estar involucrada la otra persona, así dejes de obsesionarte con su vida.

Sobre el autocontrol emocional

“Identificar y controlar tus emociones te ayudará a descubrir el patrón que sigues cuando entras en la espiral de los celos patológicos. Tenemos que controlar nuestras emociones para que no nos hagan daño y aprender a no dejarnos llevar por la ansiedad, que produce emociones como el miedo”, recomienda la plataforma ya mencionada.