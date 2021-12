¿Cómo es ser mamá a los 47 años? Paula Andrea Betancur cuenta su experiencia

Paula Andrea y Luis Miguel quieren tener otro hijo. Foto: Cromos

Esta es la historia de una maternidad aparentemente improbable. El relato de la ex Señorita Colombia es inspiradora por varias razones. La primera: invita a creer que todo es posible. La segunda: a la hora de tener hijos, cualquier escenario puede ocurrir. La tercera: a veces con el amor es suficiente para desafiar lo imposible.

“Ni siquiera intentamos embarazarnos de forma natural, porque en ese momento tenía 46 años. Acudimos a un par de tratamientos en los que estimulaban mi ovulación, pero el resultado siempre era negativo. Yo, que ni siquiera me tomo una pastilla para el dolor de cabeza, tenía el cuerpo invadido de hormonas y no se lograba la concepción. No quería que Luismi se perdiera el privilegio de ser padre, y la presión emocional y física era demasiada. No le contaba a nadie porque no quería aumentar el estrés con preguntas, pero hubo muchas noches en las que lloré”, confesó Paula Andrea en exclusiva.

En esta edición decembrina, el matrimonio Betancur Zabaleta (o Zabaleta Betancur) habla del milagro de Fátima, la hija que nació contra los pronósticos de los especialistas. “Los médicos no me creían, porque cuando les decía mi edad elevaban sus ojos. El miedo más grande era que tuviera alguna falla genética, pero un día Luismi me dijo que la Virgen de Fátima le había dicho en sueños que las cosas estarían bien y que sería una niña. Por eso la llamamos igual, en honor a ella”, dijo la ex virreina universal.

