¿Cómo escoger la mejor guardería para tu perro cuando sales de vacaciones?

Las vacaciones de fin de año suelen ser el momento de salir a viajar. En muchas ocasiones, por diferentes razones, debemos dejar a nuestras mascotas bajo el cuidado de terceros mientras estamos de paseo.

Por esta razón, consultamos a un experto para que nos cuente qué debes tener en cuenta a la hora de elegir una guardería para que tu peludito esté seguro y cómodo cuando estás de viaje. En entrevista con la Revista Cromos, Alexander Hernández, zootecnista con maestría en Bienestar Animal de la Universidad Autónoma de Barcelona, nos contó los beneficios de estos lugares y los consejos a analizar al escoger una.

¿Qué es una guardería canina?

AH: “Una guardería canina es un establecimiento en el cual puedes llevar y dejar a tu perro de forma habitual ya sea por horas, un día o varios días. Las instalaciones de la guardería no tienen jaulas, por el contrario, tu perro estará totalmente en “libertad”. Teniendo siempre disponible una zona de juegos, otra para descansar, una más para comer y beber. Es una opción perfecta para no dejar a tu perro en casa cuando sales por largas temporadas”.

¿Qué ventajas tienen las guarderías?

AH: “Una guardería traerá beneficios para ti y también para el animal, ya que tu perro va a estar activo por más tiempo pues compartirá con otras mascotas y gastará más tiempo explorando el lugar.

Allí aprenderá a convivir con otros perros, el estrés por la separación y disminuirá por lo que estará compartiendo y divirtiéndose. Esto es fundamental para ellos ya que se olvidan de las cosas que no deberían hacer cuando se aburren, como morder tus zapatos o revolcarse donde no deben. Finalmente, el perro estará estimulado física, emocional y socialmente, lo que hará que sea un perro más equilibrado”.

¿Cómo escoger la guardería correcta para tu perro?

AH: “Recuerda que para escoger el lugar donde vas a dejar tu perro debes siempre ir a conocer las instalaciones. No la escojas basado en las fotos que encuentras en Internet o que te comparten.

Verifica que el lugar tenga espacios al aire libre e interiores adecuados para tu mascota. Una de las cosas más importantes es verificar que todos los profesionales que estén allí sean calificados para la función que cumplirán.

Las instalaciones deben ser seguras e higiénicas y contar con servicio veterinario por si tu perro necesita seguir algún procedimiento o si llegase a enfermar en el lugar. También debes asegurarte de que en el lugar podrán alimentar a tu perro según sus necesidades. Puedes llevar tu propia comida o adaptarte a la que tengan allí. Sin embargo, confirma que, si tu perro tiene cualquier intolerancia, en la guardería se garantizará que no comerá nada que no deba.

La guardería debe cumplir ciertas características como:

- Instalaciones en campo

- Vigilancia las 24 horas

- Veterinario y personal calificado como adiestradores o educadores que puedan atenderlos

- Peluquería canina

- Servicio de recogida o llevada.

Revisar tu presupuesto es algo fundamental, pues hay una amplia oferta. No obstante, no entregues tu perro a un lugar que no cumpla con las recomendaciones básicas solo por los costos”.