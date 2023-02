¿Cómo incorporar comida en el sexo para salir de la rutina?

Es completamente normal que el sexo, en el ámbito de una relación romántica, en algún punto se torne aburrido. Aquí lo que siempre se recomienda es salir de la rutina y uno de los consejos más fáciles es incluir juguetes eróticos en la intimidad, pero hay cosas en la casa que podemos incorporar sin tener que acudir a una sex shop, se trata de la comida.

A continuación te contamos cuáles son esos alimentos que puedes agregar en las relaciones sexuales y cómo los puedes usar, ¡es muy sencillo!

Crema batida

Si los dos son fans de los postres seguramente tendrán este ingrediente en casa, es una opción clásica, pero seguramente la disfrutarán mucho. Puedes usarla en las zonas más erógenas de tu pareja, o también pueden hacerlo a modo de juego, como si fuera una rifa, escribes en papelitos los nombres de las partes del cuerpo que quieras y él, o ella, escoge un papel y el nombre que salga es al que le vas a poner la crema.

Solo hay que ser creativos con la pareja y atreverse a innovar cosas nuevas en la cama. Foto: Pixabay

Hielo

La temperatura es un atributo muy disfrutable a la hora de hablar de sexo, por ejemplo, puedes agarrar un cubo de hielo, no muy grande, ponerlo en tu boca y cuando la sientas fría recorre el cuerpo de esa persona con tus labios, especialmente esos puntos débiles que ya has identificado. También pueden implementar el frío al realizar el clásico 69. No olvides tener cuidado con el hielo, pues puedes lastimar la piel.

Chocolate

Puedes derretir unas tres barras de chocolatina al baño María, deja enfriar la preparación y cuando esté a una buena temperatura cubre tus pezones con el chocolate y así tu pareja podrá disfrutar esta deliciosa aventura.

Alcohol

Abre una botella del vino favorito de los dos, un rosé podría ser la mejor elección, bébanse un par de copar y a continuación báñate con lo que queda del licor, frente a esa persona, puedes quedarte con la ropa interior puesta, así él, o ella, pueden quitártelas con la boca, puedes incluir un baile, para sumarle pasión a esta intensa escena.

Frutas

Consigue cerezas, fresas, frambuesas, o las frutas que ustedes más disfruten. Debes vejar los ojos de tu pareja y a cada fruta le asignas una dinámica, por ejemplo, si escoge una cereza puede elegir qué parte de tu cuerpo besar, pero si escoge una fresa pueden hacer una posición sexual con los ojos tapados.

Una cena completa

Así como en la escena protagonizada por el personaje de Samantha en la primera película de ‘Sex and the City’, acuéstate sobre el comedor y pon en zonas estratégicas de tu cuerpo diferentes tipos de comida, frutas, o sushi como en el filme que acabamos de mencionar.