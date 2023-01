¿Qué pasa cuando una mujer no tiene relaciones sexuales por mucho tiempo?

A mayor actividad sexual tendrá numerosos beneficios para su cuerpo, como el de mejora de nuestros sistema inmunológico, reducción del estrés y aumento de la felicidad. Sin embargo, qué sucede cuando no existe actividad sexual tan frecuente debido a que no tenemos pareja.

La inactividad sexual de la población masculina aumentó del 18,9% entre 2000 y 2002 al 30,9% entre 2016 y 2018. Foto: Getty Images - zoranm

Es importante aclarar, aunque las relaciones sexuales hacen parte de nuestras vidas para el beneficio de nuestra salud y bienestar mental y físico, también es cierto que el sexo no define nuestra vida.

Una experta nos aclara el tema. En entrevista con la Revista Cromos, la sexóloga, escritora y speaker, Valeria de la Espriella más conocida en redes sociales como @solterasdebotas nos cuenta sobre qué sucede si una mujer no tiene relacione sexuales.

¿Cuánto tiempo puede aguantar una mujer sin tener relaciones sexuales?

De acuerdo con estudios realizados luego de tres meses se empieza a notar la falta de actividad sexual en el cuerpo y en la mente.

Aquí es importante aclarar que las relaciones sexuales no se limitan a la penetración, y que existen variedad de prácticas no penetrativas que también equivalen a tener sexo.

De igual forma la masturbación también se considera una relación sexual que tenemos con nosotras mismas.

Muchas mujeres se quejan de que no tienen vida sexual porque no tienen pareja, esto se debe a que culturalmente nos enseñaron a ser responsivas y no autónomas, pero nunca es tarde para aprender a darnos placer nosotras mismas.

Así que cuando me refiero a las mujeres que llevan tiempo sin tener relaciones sexuales, es a aquellas que no han realizado ningún tipo de práctica sexual.

¿Qué problemas puede causar no tener relaciones sexuales?

Se ve debilitado el sistema inmunitario así que seremos más propensas a contraer resfriados e infecciones.

Tener sexo también ayuda a la salud del corazón, por tanto, la abstinencia prolongada nos genera un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

La autoestima también puede verse afectada debido a que el contacto físico y el sexo ayudan a que la persona se sienta querida y/o apetecida.

El deseo sexual se reducirá, pues con el pasar del tiempo la persona no fantaseará ni sentirá impulso o ganas de tener relaciones sexuales.

¿Qué sucede en tu zona íntima cuando dejas de tener relaciones?

La vagina y el piso pélvico son músculos que al no ejercitarse se debilitan, en el caso de este último, habrá mayores probabilidades de incontinencia urinaria y dificultad para tener orgasmos.

En la vagina se reduce la sensibilidad por lo que la mujer tardará más tiempo en excitarse y por ende lubricar.

Otra consecuencia es que las paredes vaginales se adelgazan, disminuye su elasticidad y aparece el dolor cuando se vuelven a tener relaciones sexuales penetrativas, la mujer tardará más tiempo en excitarse y por ende lubricar.

¿Qué le pasa al cerebro cuando no se tienen relaciones sexuales?

Cuando se tiene sexo se activan diferentes regiones del cerebro, lo que funciona como un ejercicio para la mente, en cambio, los largos periodos de castidad reducen la producción de neuronas nuevas y con el tiempo se afecta la memoria.

Durante las relaciones sexuales se liberan las famosas hormonas de la felicidad, como las endorfinas que tienen un efecto analgésico, la dopamina relacionada con placer, o la oxitocina que nos hace más amables, así que la actividad sexual mejora el estado de ánimo, lo contrario a esto, es una mayor propensión al estrés, la ansiedad y la depresión.

¿Es malo dejar de tener relaciones sexuales?

Es natural que, durante nuestra vida fluctuemos entre épocas donde tenemos mucho sexo y periodos de sequía en donde no nos apetece nada de nada, así como una abstinencia forzosa.

Todas las personas podemos sobrevivir sin tener sexo, por ejemplo, están las mujeres que se deciden por la vida monástica y hacen voto de castidad. Sin embargo, la abstinencia sexual afecta porque disminuye el bienestar y la calidad de vida, sobre todo si la comparamos frente a los beneficios físicos, mentales y emocionales de experimentan placer sexual.