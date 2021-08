¿Cómo invertir en finca raíz y qué riesgos debes conocer antes de firmar?

Debido a la pandemia muchas cosas han cambiado entre ellas hasta la forma de vivir y trabajar, por un lado, porque afianzó considerablemente el teletrabajo y con ello, que muchas personas decidieran cambiar de lugar de su residencia por espacios libres del Covid– 19.

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta algunos aspectos al momento de decidir, si es su caso, de comprar un lote rural, vivienda nueva o para un negocio. Evite malos momentos y para conocer más sobre cómo funciona el negocio de la finca raíz.

Puedes leer: Comprar casa: ¿Crédito hipotecario o Leasing habitacional para elegir vivienda?

De acuerdo con cifras reveladas por Finca Raíz, la búsqueda de lotes rurales en el primer trimestre de este 2021 creció en un 20%, frente al mismo periodo del 2020.

Rafael Gómez, especialista en Derecho Inmobiliario de la firma CastrOrtizGómez y asesor de la Lonja de Propiedad Raíz de Santander, aconseja estas recomendaciones para tener en cuenta al momento de decidir cualquier tipo de compra en el sector de vivienda.

¡Toma nota!

•Solicitar al vendedor la resolución de urbanismo, documento que le indicará si el terrero es apto para construcción, después de esto podrá solicitar la licencia de construcción.

• Para conocer mejor las características del lote es importante solicitar un certificado de libertad y tradición, donde encontrar la matrícula inmobiliaria individual, los linderos del lote, entre otros. ¡Ojo! Este debe estar libre para la venta y pertenecer a la persona o empresa que lo oferta. Verifica más información de este en la Superintendencia de Notariado y Registro.

• Importante aprender también a identificar un desenglobe, que es cuando el dueño del terreno decide dividirlo en varias fracciones o lotes, así evitar que lo engañen bajo la promesa de que va a existir un loteo.

• “Cuando vamos a adquirir un lote de terreno que en algún momento formó parte de un predio de mayor extensión y que fue el predio sobre el cual se obtuvo la licencia y se realizó el desenglobe, hay que verificar no solo el certificado de libertad y tradición del lote, sino también conocer el folio de matrícula que es el predio de mayor extensión, ya que sin este folio se puede recaer en embargos y afectaciones”, destacó el abogado.

• Otro detalle relevante es hacer una verificación de toda la historia del inmueble, es decir, conocer sus licenciamientos, los certificados del predio y contar con asesoría de la elaboración del contrato de compraventa.

• Las condiciones geográficas del lote son vitales también. Si está en una zona de riesgo ambiental, forestal o inundable, que no esté cerca de un shut de basura, o tuberías, en zonas.

• No olvidar el tema jurídico, los certificados de libertad y tradición, los licenciamientos para los servicios públicos, conocer previamente el predio y consultar el uso del suelo, para saber qué está permitido hacer con el lote.

¿Cómo saber que ese lote que voy a comprar no tiene deudas o estoy haciendo el negocio con personas que me están engañando?

Para saber si un inmueble tiene deudas, deben acercarse a la alcaldía municipal encargada del recaudo del impuesto predial. De igual manera solicitar la expedición de paz y salvos cuando corresponda.

Adicionalmente de la revisión que se realiza al certificado de libertad y tradición debe analizarse la existencia de valorizaciones que puedan afectar la tradición.

En este caso el comprador debe estar muy bien informado sobre la realidad de la zona donde se ubica el lote que pretende adquirir. Y mi consejo, siempre gestionar directamente los paz y salvos y estados de cuenta, no usar intermediarios ni confiar en los que no son entregados, pues en la mayoría de los casos no hay como validar su legitimidad.

¿Cómo saber si el terreno es perfecto para construir?

Esta es la otra parte, para saber si un terreno es apto para desarrollar una construcción, debe verificarse la norma urbana del terreno, pudiendo conocer así el índice de construcción y la posibilidad de desarrollar el proyecto soñado. La ley 1801 de 2016 establece en su artículo 135 los actos u omisiones susceptibles de sanción por vulnerar la integridad urbanística. Es por lo que para saber la prospección de un lote debemos:

1. Verificar el uso designado por el plan de ordenamiento territorial.

2. Conocer en forma detallada la norma urbana.

3. Conocer los aislamientos establecidos para la construcción. Y una vez tramitada la licencia urbanística.

4. No apartarse del proyecto aprobado por la respectiva curaduría. Y un consejo más de malicia que jurídico, no dejarse convencer por lo que verbalmente se manifiesta o por las construcciones que vemos en zonas aledañas, las cuales puedes ser ilegales.

¿Es mejor comprar lotes por inmobiliaria?

Acceder a la compra de lotes de terreno a través del sector formal de la economía sin duda genera un plus, las razones son, que por ejemplo cuando se realiza la compra a través de una inmobiliaria, especialmente las que se encuentran agremiadas, cumplen con un marco de buenas prácticas.

Para el caso La Federación Colombiana de Lonjas (Fedelonjas) ha emitido con apoyo del ICONTEC distintas normas técnicas tendientes a las buenas prácticas en los negocios Inmobiliarios.

Cuando se acude a una inmobiliaria que está ofreciendo el inmueble, ya se ha adelantado parte del estudio de títulos, se ha validado la titularidad y otros aspectos propios para prevenir conflictos futuros.

¿Es rentable comprar un lote o más bien vivienda nueva?

Depende de las necesidades, sin embargo, siempre he sido del antiquísimo refrán de ‘zapatero a tus zapatos’. Si una familia o empresa decide adelantar motu proprio el proyecto, debe contar con el acompañamiento jurídico, estructural, urbanístico y demás aplicable para evitar (como sucede mucho en el país) que los proyectos queden a medias.

Ahora bien, las viviendas nuevas ya construidas tienen muchos atractivos: subsidios, beneficios en tasas, disponibilidad inmediata, etcétera. Ahora bien, en materia de rentabilidad, sería necesario conocer el comparativo de costos versus beneficios.

*Fincaraíz.com.co es el portal líder en la publicación y búsqueda de inmuebles en venta y en arriendo en todo el territorio colombiano.