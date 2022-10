5 trucos para limpiar la estufa y dejarla impecable sin rayarla

Limpiar la estufa cuando es de acero inoxidable y evitar rayarla puede ser todo un reto. Además, queremos que quede totalmente impecable, sin rastros de mugre o de grasa, por lo que hacer una limpieza a profundidad puede requerir otras herramientas.

Muchas veces pensamos que la limpieza de nuestra casa exige mucho tiempo y que necesitamos comprar muchísimos productos, lo que es falso, pues hay trucos que con un mismo ingrediente te pueden salvar la vida y la limpieza y aseo de toda tu casa. Estos trucos hacen parte de lo que te traemos hoy.

Si tienes después de preparar comida tu cocina quedó totalmente deshecha, como con residuos de alimentos, olores desagradables, manchas de grasa u otros, es clave que sepas que no debes desgastarte demasiado para lograr recuperarla. Lo único que debes hacer es ponerte manos a la obra y aplicar estos trucos que dejarán tu estufa de acero inoxidable como nueva, y además, aprenderás otros trucos que sirven para limpiar otros espacios de tu hogar de manera fácil y cómoda.

Trucos para no rayar la estufa de acero inoxidable

Con estos productos la estufa quedará como nueva y sin ningún inconveniente, lo mejor es que cada remedio es fácil de conseguir y económico. Úsalos para otros espacios en tu casa y no te defraudarás.

1. Usa un pañito de microfibra

No uses nada diferente, otras telas pueden no limpiar y absorber o dejar motas en la superficie. Con la ayuda de un paño de microfibra podrás limpiar tu estufa sin rayarla, y ayuda a despegar rápidamente las manchas, y la suciedad. Es perfecto para limpiar espejos y vidrios y llaves de baño, etc.

2. Aplica aceites especiales

Muchos aceites ayudan a limpiar tu estufa de acero inoxidable. Te recomendamos el aceite de limón o de bebés para eliminar manchas de grasa y para dejar brillo en la superficie. Esto te permitirá que la limpieza dure por más tiempo.

3. Bicarbonato de sodio

Usa este mágico ingrediente sobre todas las superficies sucias, especialmente con los “pegotes”. Puedes espolvorear un poco de bicarbonato sobre la estufa de acero inoxidable y después con la ayuda de una esponja suave y húmeda frotar el polvo, especialmente ideal si alcanza a ser efervescente.

4. Agua caliente, jabón y vinagre

Agua, no caliente, sino hirviendo, con muchísimo cuidado. Esto para cuando las manchas son muy rebeldes y puedes agregar vinagre a la mezcla y verás que tienes una limpieza que se hace casi sola. Límpialo con un trapo de microfibra.

5. Crema dental

Aunque suene muy raro, la crema dental será tu gran aliada para limpiar la estufa de acero inoxidable, pues solo con un cepillo viejo, agua y un trapito puedes eliminar manchas difíciles de quitar. No uses ninguna para blanquear los dientes, sino una común.

