Debemos poner atención a nuestra salud oral, es necesario para identificar oportunamente cualquier desajuste en nuestro cuerpo y prevenir enfermedades a tiempo.

Hablamos con el odontólogo Omar Torres, para resolver las dudas básicas sobre la salud oral en cuarentena.

- ¿Cuales son los cuidados básicos que debemos tener?

O.T. Primero tener una buena dieta, que sea baja en azúcares y carbohidratos. Esto nos va ayudar a tener una buena salud oral y no podemos olvidarnos lavarnos bien los dientes después de comer. Además, el cepillo no debe ser duro, porque puede lastimar las encías. Si está blando está bien porque no es la fuerza con la que nos lavamos los dientes es la técnica que usamos para un buen cepillado. Por último, complementar con el uso de la seda dental y un buen enjuague bucal.

- ¿Por qué es importante tener una buena higiene oral en cuarentena?

O.T. Es muy importante tener una buena higiene oral en cuarentena porque debemos estar pendiente de nuestra salud. Los hospitales están colapsados y las clínicas privadas solo pueden atender a pacientes para urgencias y para citas prioritarias según la última resolución de la secretaría de salud. En este orden de ideas hay que tener una muy buena salud oral porque es más complicado acceder a una cita odontológica por si llegamos a tener algún problema y si nos cuidamos bien minimizamos el riesgo de salir de nuestras casas y buscar un odontólogo.

- ¿Cuáles son los elementos que se deben tener para mantener una buena salud oral?

O.T. Antes que nada, tener citas regularmente en el odontólogo cada tres o cuatro meses para realizarse una limpieza profesional, de esta manera nunca vamos a tener caries, así se puede tener controlada la salud oral. En nuestra casa, tener un buen cepillo de dientes, que se debe cambiar regularmente, siempre usar seda dental y un buen enjuague bucal para tenerlo como complemento.

- ¿Por qué es importante cuidar la lengua?

O.T. En la lengua se acumula una gran cantidad de bacterias entonces no debemos olvidar que cuando nos lavemos los dientes es importante lavar nuestra lengua. Así disminuimos el riesgo de caries, halitosis y en enfermedades bucales.