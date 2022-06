¡Como nueva! Aprende a lavar tu cafetera con este tip Foto: Pixabay

Tu cafetera, como muchos otros electrodomésticos de uso frecuente, necesita una rutina de limpieza a profundidad para mantenerla en buen estado.

Aunque parezca que no necesita mucha ayuda, tu cafetera puede estar pidiendo a gritos una limpieza más profunda para que siga funcionando correctamente. Muchos creen que como solamente la utilizan para el café, no es necesario estar haciendo una limpieza frecuente a profundidad ni darle tanto esfuerzo, pero la verdad es que tu cafetera puede llenarse de bacterias y hongos si no se limpia de forma adecuada.

Muchos estudios indican que la cafetera puede acumular muchos microorganismos con el paso del tiempo, sobre todo en el depósito de agua que tiene a su costado, antes de infusionar el café. La humedad que acumula puede generar hongos y levaduras que pueden causarte a ti ya tu familia enfermedades e infecciones. Aunque muchos mueren con el agua hervida, lo mejor es evitarlo.

Así puedes limpiar tu cafetera

Necesitas:

· 2 tazas de agua

· 1 taza de vinagre blanco

Para limpiar la cafetera y eliminar todos los hongos y bacterias que puedan estar acumulándose, puedes usar la misma funcionalidad del electrodoméstico para hacerlo. Lo primero que debes hacer es separar los elementos removibles y lavarlos, como portafiltros, tapa, jarra y cualquier otro elemento que se pueda quitar.

Los puedes limpiar con el jabón que usas normalmente, sin ningún problema.

Ahora, usa la solución que te recomendamos: solo necesitas mezclar dos partes de agua con una vinagre, si quieres hacer más, simplemente utiliza esta misma proporción. Viértela en el depósito de agua de la cafetera, préndela, deja que comience el ciclo de preparación, apaga tu electrodoméstico cuando esté a la mitad del ciclo. Deja el agua reposar durante media hora (30 minutos) y una vez pasado el tiempo, reinicia el ciclo hasta terminar. Así, podrás ver que la mezcla pasa por todos los elementos de tu cafetera y los limpiará. Para remover rastros de vinagre e impurezas, vuelve a llenar tu cafetera, esta vez con agua solamente, y repite el proceso de preparación dos veces más, y verás cómo tu cafetera habrá quedado como nueva.

