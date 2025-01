¿Cómo plantearse objetivos y metas alcanzables para este año?

El inicio de un nuevo año es una fecha clave para que la mayoría de las personas realicen ejercicios de reflexión sobre los logros alcanzados en el año que se cierra, y se determinen nuevos propósitos y metas para los próximos 12 meses.

Sin embargo, un estudio de la Universidad de Scranton, Pensilvania, reveló que 9 de cada 10 personas que establecen propósitos de Año Nuevo no los cumplen con éxito; mientras que una encuesta realizada por la aplicación Strava señala que casi el 80% de las personas abandonan sus propósitos antes del 19 de enero.

¿Cómo platearse objetivos alcanzables?

De acuerdo con varios expertos y profesionales, lo anterior se debe, principalmente, a errores que se cometen a la hora de planificar los objetivos.

Dividir tus metas en objetivos pequeños y específicos facilita alcanzarlas sin abrumarte.

Por ejemplo, estableciendo propósitos demasiado ambiciosos y sin un plan de acción para alcanzarlos, lo cual termina causando ansiedad, frustración y malestar emocional general.

En ese sentido, Rafael Luna, psicólogo clínico de Compensar, señala algunas recomendaciones que podrían ayudar a las personas a trazar metas alcanzables:

Subdivide el propósito en micro metas

Los objetivos tienen una mayor posibilidad de éxito si se movilizan en pequeños acercamientos.

Esto, además, ayuda a evitar frustraciones pues cada pequeño paso dado se percibirá como un logro que estimula y motiva a continuar con los demás pasos en pro de un propósito mayor.

Crea un mapa de acción con fechas

Posterior a determinar pequeñas micro metas, es clave establecer un cronograma tentativo para su cumplimiento. Para ello, es recomendable hacer uso de herramientas como agendas bien sean físicas o virtuales.

Moviliza herramientas con las que cuentes

Para una gran parte de la población, uno de los obstáculos para el cumplimiento de metas es la falta de recursos económicos.

Por ello, se recomienda ampliar la concepción de herramientas con las que se cuentan y movilizar otras opciones como las redes vinculares de apoyo, familia y amigos.

Si bien puede no contarse con todos los insumos, es clave buscar medios, métodos e instrumentos alternativos.

Detalla la meta

Caracterizar una meta, ayudará a visualizarla mejor con un horizonte más claro. Por ejemplo, no es lo mismo decir “el próximo año quiero hablar otro idioma” a decir “el próximo año haré un curso en un instituto para avanzar un nivel mayor en mi capacidad de inglés”.

De igual manera, se recomienda puntualizar los puntos de ejecución para hacer el propósito más realista. En el ejemplo anterior, se daría aclarando el lugar, los recursos, la fecha, el horario, entre otros detalles que aumentan las probabilidades de éxito.

Reconoce que tenemos el derecho de no cumplir

Para evitar el sentimiento de frustración, es clave evitar el uso nocivo de discursos como el fracaso.

Es importante saber que tenemos el derecho asertivo de no lograr una meta prometida, de intentar y fallar, de desear y que no se nos dé. En general, tenemos derecho al error.

Este tipo de lenguaje auto punitivo nos limita, cierra puertas e imposibilita un camino alternativo de triunfo.

“Hay que cambiar la lectura y perspectiva que se hace del trabajo hacia las metas. Puede que no se haya cumplido en su totalidad los propósitos, pero no deben desconocerse los pequeños logros que se consiguieron en el camino”, dijo Luna.

“Por ejemplo, no se logró la compra de un carro, pero se aprendió a manejar y se obtuvo la licencia. No se logró viajar fuera del país, pero se sacó el pasaporte y se inició un ahorro. No se bajaron 9 kilos, pero se hizo más ejercicio de lo habitual. Cambiar el lenguaje y el discurso ayudará a que los propósitos no se abandonen bajo una sensación de frustración”, concluyó.